По Николаеву был нанесен удар баллистическими ракетами, есть раненые
По Николаеву был осуществлен удар с применением баллистических ракет. В результате атаки есть раненые.
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
По словам губернатора, россияне использовали для удара баллистические кареты, после чего в городе прогремели взрывы.
"В результате ракетного удара по Николаеву есть раненые. Службы работают", - отметил Ким.
При этом по итогам одного из обстрелов в с. Дмитровка были также повреждены три частных дома и один многоквартирный дом, а также линия электросетей.
Произошло и отключение потребителей, по состоянию на данный момент — все восстановлено.
В Николаевском районе враг также дважды обстрелял Куцурубскую общину.
Ранее мы писали, что сегодня ночью в Полтавской области ночью был осуществлен удар по одному из объектов газодобывающей отрасли. По информации спецслужб, на территории предприятия возник пожар.
Не так давно Николаев впервые с начала войны был атакован корректируемой авиационной бомбой (КАБ).
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.