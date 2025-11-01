По Николаеву был осуществлен удар с применением баллистических ракет. В результате атаки есть раненые.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

По словам губернатора, россияне использовали для удара баллистические кареты, после чего в городе прогремели взрывы.

"В результате ракетного удара по Николаеву есть раненые. Службы работают", - отметил Ким.

При этом по итогам одного из обстрелов в с. Дмитровка были также повреждены три частных дома и один многоквартирный дом, а также линия электросетей.

Произошло и отключение потребителей, по состоянию на данный момент — все восстановлено.

В Николаевском районе враг также дважды обстрелял Куцурубскую общину.

Ранее мы писали, что сегодня ночью в Полтавской области ночью был осуществлен удар по одному из объектов газодобывающей отрасли. По информации спецслужб, на территории предприятия возник пожар.

Не так давно Николаев впервые с начала войны был атакован корректируемой авиационной бомбой (КАБ).

