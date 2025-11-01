В Полтавской области ночью был удар по одному из объектов газодобывающей отрасли. На территории предприятия возник пожар.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.

К ликвидации возгорания было привлечено 22 единицы техники и 93 спасателя. В настоящее время специалисты выясняют масштабы повреждений и причины возгорания.

Ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник заявлял, что Россия начала наносить удары по объектам передачи газа, благодаря которым голубым топливом обеспечиваются города.

Согласно данным Bloomberg, ударами в начале октября РФ уничтожила 60% собственной газодобычи Украины.

Напомним, атака на газодобывающую инфраструктуру в ночь на 3 октября стала самой массированной с начала войны. Тогда пострадали Яблоновское отделение переработки газа, шебелинское газовое месторождение, шебелинское линейно-производственное управление магистральных газопроводов и газовая дожимная компрессорная станция в районе н.п. Глазуновка.