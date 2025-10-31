Россия начала использовать в атаках на Украину крылатую ракету 9М729 из семейства "Калибр" (по классификации НАТО SSC-8), которая может нести ядерное оружие.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, передает Reuters.

По словам министра, из-за секретной разработки этой крылатой ракеты наземного базирования президент США Дональд Трамп в 2019 году вывел США из договора о контроле над ядерными вооружениями с Россией.

"Использование Россией ракеты 9М729, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в последние месяцы демонстрирует неуважение Путина к Соединенным Штатам и дипломатическим усилиям президента Трампа, направленным на прекращение войны против Украины", - сказал Сибига.

Это первое подтверждение боевого использования Россией такой ракеты. Журналисты Reuters нашли маркировку 9М729 на обломках ракеты после атаки 5 октября на село Лапаевка Львовской области.

Высокопоставленный чиновник сообщил, что пуски ракеты начались 21 августа - через несколько дней после встречи президента США и президента РФ Владимира Путина на Аляске. С тех пор Россия запускала такие ракеты 23 раза. Также два пуска состоялись еще в 2022 году.

Во время своего первого срока Трамп заявил, что эта ракета нарушает ДРСМД и может пролететь значительно больше установленного лимита в 500 км. Россия это отрицала. Военный источник сообщил, что 5 октября эта ракета пролетела более 1200 км и упала на территории Украины. По данным экспертов, дальность ракеты составляет 2500 км.

Как отмечают западные военные аналитики, использование ракеты 9М729 может быть очередным угрожающим сигналом РФ в адрес Европы.

Ранее Россия впервые применила корректируемую авиационную бомбу (КАБ) по Каменскому Днепропетровской области. Благодаря новой модификации такие боеприпасы способны поражать цели на расстоянии до 200 километров.

