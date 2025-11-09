Российские ракеты теперь нацелены на атомную инфраструктуру Украины.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В статье приводится в пример ракетная атака 8 ноября. Со ссылкой на источники издание утверждает, что Россия атаковала подстанции, обеспечивающие работу Хмельницкой и Ровненской АЭС.

Также издание цитирует заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который потребовал срочного заседания МАГАТЭ, и призвал ядерные державы, включая Китай и Индию, повлиять на Россию.

Отметим, что удары по подстанциям АЭС для украинской энергосистемы - наиболее опасный из всех сценариев. АЭС обеспечивают большую часть генерации в стране. И если подстанции, черед которые они распределяют произведенное электричество, будут долгосрочно выведены из строя, то энергоблоки АЭС придется останавливать и в Украине возникнет огромный дефицит электроэнергии, покрыть который прочая генерация (ТЭС и ГЭС), а также импорт из Европы не сможет. И полный блэкаут в таком случае может стать для Украины реальным сценарием.

Напомним, последний раз подстанции, питающие украинские АЭС и критически важные для ядерной безопасности страны, попали под обстрел 30 октября.

Между тем Служба внешней разведки РФ обвинила Запад в подготовке инсценированной аварии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ядерных реакторов, чтобы впоследствии возложить ответственность на Россию.