В ходе вчерашних атак Россия вновь нанесла удары по подстанциям, питающим Хмельницкую и Ровенскую АЭС.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, это были не случайные, а хорошо спланированные удары.

"Россия намеренно ставит под угрозу ядерную безопасность в Европе. Мы призываем к срочному созыву заседания Совета управляющих МАГАТЭ для реагирования на эти неприемлемые риски. Мы также настоятельно призываем все государства, которые ценят ядерную безопасность, особенно Китай и Индию, потребовать от России прекратить безрассудные атаки на ядерную энергетику, которые могут привести к катастрофическим последствиям. Необходимо глобальное давление, чтобы заставить Москву прекратить ядерный шантаж", - написал глава МИД.

Глава Министерства энергетики Светлана Гринчук в свою очередь заявила, что помимо электроэнергетики, был уже седьмой по счету удар по газовой инфраструктуре.

Напомним, подстанции АЭС попали и под предыдущий удар по энергетике в конце октября.

О вчерашнем ударе по украинской энергетике мы писали в отдельном материале.