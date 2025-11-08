Власти Украины уже подтвердили, что основная цель удара этой ночью - энергетический сектор.

Один из самых массированных ударов наносился по Кременчугской ГЭС - о налете десятков дронов, а также ракет сообщали СМИ города Светловодск, где эта станция расположена.

Видимо, по этой причине в соседнем Кременчуге полный блэкаут: нету света и введены графики подачи воды. Аналогичная ситуация в расположенных далее по течению Днепра Горишних Плавнях Полтавской области.

Впрочем, официально прилет по ГЭС, который, вероятно, мог вызвать все указанные последствия, не подтверждался.

Также в Полтавской области и в других регионах сильно пострадала железная дорога, из-за чего по всей Украине начались задержки поездов. "Укрализныця" сообщала о выводе на маршруты резервных тепловозов - то есть, проблема, видимо также в обесточенных участках движения. А экс-нардеп Игорь Мосийчук заявляет об уничтожении в результате прилётов локомотивного депо в городе Гребенка Полтавской области.

Вторая крупно пострадавшая область - Харьковская, где обесточен областной центр, остановлено метро и электротранспорт. Местные власти заявляют об атаке дронов и ракет на энергетику (ряд СМИ пишут, что была атакована Змиевская ТЭС). Кроме прочего, известно о прилёте КАБа по автозаправке к западу от Харькова.

Также удары по энергетике были зафиксированы в Одесской области. Пропадал свет и в Днепре, где пострадал объект инфраструктуры (ряд СМИ написали, что прилеты были по Приднепровской ТЭС, но официально это не подтверждалось). Также в городе сильные разрушения произошли в многоэтажке.

О прилётах по энергетическому сектору сообщали власти Сумской области. Удары были кроме того по Николаевской и Кировоградской областях.

Также экстренные отключения ночью вводились в Киеве. Известно, что столицу и область атаковали дроны. Есть данные о раненой женщине в Вышгородском районе, где также расположена ГЭС - но прилётов по ней не подтверждалось.