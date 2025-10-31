Национальный банк Украины спрогнозировал со второй половины 2026 года (после завершения текущего отопительного сезона) повышение энергетических тарифов, хотя не уточнил каких именно и насколько.

Об этом говорится в октябрьском инфляционном отчете Нацбанка.

"НБУ ожидает, что до конца отопительного сезона 2025-2026 годов действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и снабжение горячей водой не будут просматриваться. Однако из-за сложной ситуации в энергетике предполагается, что во втором полугодии 2026 начнется постепенное приведение части из этих тарифов к их экономически обоснованным уровням. Соответственно неопределенность по масштабам и срокам корректировки энергетических тарифов является риском для прогноза инфляции", - говорится отчете.

В нем же регулятор ухудшил свою оценку по дефициту электроэнергии с 1% в конце 2025 года до 4-6% в IV кв. 2025 года и I кв. 2026-го. Что негативно скажется на экономической активности в Украине.

"По оценкам НБУ, такое расширение дефицита э/э замедлит рост ВВП в 2025 году примерно на 0,1%, а в 2026 году — на 0,2%. Пересмотрены и оценки потребностей в импорте газа. Ожидается импорт 6 млрд куб. м газа в 2025 году, 5 млрд куб. м в 2026 году и 3 млрд. куб. м в 2027 году. Это увеличит расходы больше, чем на 3 млрд дол. в 2025 году и еще на 3 млрд. дол. в 2026-2027 годах", — отмечается в том же нацбанковском отчете.

Там же подчеркивается, что основным сдерживающим для роста экономики фактором в Украине остается безопасность, и приводятся подсчеты за ІІІ квартал 2025 года (к аналогичному периоду 2024-го):

количество артиллерийских обстрелов выросло на 20%;

количество столкновений на линии фронта увеличилось почти на 70%;

количество авиационных и дроновых атак возросло на 43%.

"Из-за обстрелов в январе – сентябре 2025 года были повреждены в 2,7 раза больше жилых и инфраструктурных объектов, чем в прошлом. Только в сентябре количество новых поврежденных объектов достигло пиковых 630. Это на 42% больше по сравнению с августом, почти втрое больше по сравнению с сентябрем прошлого года и более чем в пять раз - с декабрем прошлого года", - уточнили в Нацбанке.

И добавили, что атаки на украинскую газодобычу привели к сокращению добычи газа, что сдерживает развитие химической и пищевой промышленности.

В связи с этим НБУ ухудшил свой прогноз по росту экономики Украины в 2025 году с 2,1% до 1,9%. Для сравнения: по итогам 2024 года увеличение ВВП было зафиксировано на уровне 2,9%, 2023-го — на 5,5%.

