Отключений света в Украине этой зимой будет больше, чем в предыдущие зимние сезоны.

Об этом сообщили изданию "Экономическая правда" в одной из государственных компаний энергетического сектора.

"Морозов еще нет, и генерации уже не хватает. В будущем это будет только сложнее. Если мы переживем зиму в два этапа отключений, это будет огромный успех", - пишет "ЭП" со ссылкой на собеседника на госпредприятии.

По словам неназванного представителя правительства, только из-за последней атаки на Украину энергосистема потеряла не менее 1 гигаватта генерации.

"Некоторые уже возвращаются, что-то удастся включить в ближайшее время, но я боюсь, что часть мощностей быстро не восстановится", - добавил источник.

"Повреждены подстанции, соединяющие АЭС с энергосистемой. Трипольской и Змиевской ТЭС нет. Дефицит надолго – генерацию быстро не восстановить", – сообщил другой собеседник из энергетической госкомпании.

Как считают эксперты, восстановление после последней массированной атаки будет продолжаться еще несколько недель – в это время страна будет жить в режиме 3-4 очередей отключений света. Есть возможность стабилизировать до двух ступеней, а затем и до одной.

"Это оптимистичный сценарий. Но опять же, все зависит от обстрелов", - заявил представитель энергокомпании.

Ранее мы публиковали видео горящей Змиевской ТЭС после ночного удара по Украине.

А накануне в Минэнерго сообщили, что из-за масштабных разрушений украинской генерации ее ремонт существенно затруднен. Все ТЭС компании "Центрэнерго" прекратили генерацию электричества.