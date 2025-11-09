Из-за масштабных разрушений украинской генерации ее ремонт существенно затруднен. Все ТЭС компании "Центрэнерго" прекратили генерацию электричества.

Об этом в эфире новостного телемарафона заявил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов, комментируя ситуацию с отключениями света.

По словам чиновника, это произошло из-за тактики россиян, включающей в себя удары баллистическими ракетами совместно с дронами и по объектам генерации, и по распределительным системам.

"Есть дефицит мощности, не хватает запчастей. В этих условиях почасовые отключения света неизбежны, и в большинстве регионов они уже введены. Самая сложная ситуация в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Там действует до трех очередей почасовых отключений одновременно. В других областях, почасовые отключения достигают двух с половиной очередей", - заявил Некрасов.

Он охарактеризовал атаку 8 ноября как одну из самых серьёзных для энергетического сектора Украины с начала полномасштабной войны.

Министр отметил, что на аварийно-восстановительные работы потребуется время, но точные сроки не назвал, а также призвал население ограничить использование электроэнергии.

Напомним, о новой российской тактике обстрелов ранее сообщал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Подробнее о последствиях вчерашней атаки мы писали в отдельном материале.