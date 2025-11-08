Россия использовала новую тактику во время ночной атаки 8 ноября.

Об этом в эфире канала "Киев 24" сообщил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По словам военного, ночью российские войска атаковали объекты энергетической и газовой инфраструктуры в разных регионах страны.

Главными целями стали Днепропетровская, Киевская и Полтавская области. Он отметил, что отличительной чертой удара стало массовое использование баллистических и аэробаллистических ракет.

"Особенность атаки - много баллистики. 32 баллистические ракеты из 45 ракет этой ночью. Таким образом противник рассчитывает на баллистику, чтобы поразить больше целей", - заявил Игнат.

Начальник пояснил, что сейчас заметно преобладание баллистического вооружения над другими типами ракет, поскольку баллистические ракеты сложно сбить.

В дополнение к баллистическим ракетам армия РФ во время ночной атаки применила крылатые ракеты морского и наземного базирования и запустила множество ударных дронов.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью Россия атаковала Украину 45 ракетами и 458 дронами.

Подробнее о последствиях сегодняшней атаки мы писали в отдельном материале.