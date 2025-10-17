Россия изменила тактику ударов по украинской энергетике. Вместо массированных ракетных атак они разрушают отдельные энергетические районы.

Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

По его словам, ранее атаки осуществлялись сотнями ракет одновременно по станциям НЭК "Укрэнерго" и электростанциям.

Сейчас же враг уничтожает целые энергорайоны, включая подстанции и тепловые электростанции операторов системы распределения.

Отмечается, что некоторые объекты поражались уже десятки раз и их каждый раз приходится восстанавливать.

"Но, несмотря ни на что, энергетики продолжают восстанавливать эти объекты, которые уже поражались даже не раз, а десятки раз, и продолжают предоставлять свет-тепло для жителей Украины", - заявил Зайченко.

Ранее мы писали о том, что экстренные отключения электричества введены по всей стране, где действуют графики отключений.

Недавно компания "Укрэнерго" также ввела аварийные отключения света в нескольких областях.

О том, почему сейчас все чаще говорят о "самой тяжелой зиме" для Украины мы писали в отдельном материале.