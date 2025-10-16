Несмотря на дефицит в энергосистеме, Украина импортирует мало электричества из Евросоюза в виду высоких цен.

Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

"Сейчас можно импортировать до 2100 МВт, но фактический импорт значительно ниже. Вчера в среднем – менее 300 МВт. Главная причина – высокая европейская цена: коммерческие трейдеры не готовы поставлять [электроэнергию] по убыточным условиям. Правительство вмешивается через постановление о направленном импорте, чтобы обеспечить поставщиков возможностью работать без отключений. За счёт направленного импорта можно покрыть потребности страны", – говорит Зайченко.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что зимой Украина будет импортировать электроэнергию.

"Мы ожидаем проблемы с электричеством. Нам, возможно, через одну-две атаки нужно будет импортировать электроэнергию. И мы всегда используем эту возможность во время зимы. И эта возможность для нас открыта", – сказал Зеленский.

Напомним, "Страна" анализировала, почему сейчас всё чаще говорят о "самой тяжёлой зиме" для Украины.