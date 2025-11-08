В ночь на 8 ноября армия РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с использованием ударных беспилотников и ракет воздушного, наземного и морского базирования.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных силы ВСУ.

По информации ведомства, россияне запустили по Украине 503 воздушные цели – 45 ракет (из них 25 баллистических ракет Искандер‑М/KN‑23, 10 крылатых ракет Искандер‑К, 7 ракет "Кинжал", 3 крылатые ракеты "Калибр") и 458 БПЛА разных типов (около 300 – "шахеды").

Основные цели атаки - Киевская, Днепропетровская и Полтавская области. Воздушное нападение отражали силы авиации, зенитно-ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, дроны и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Воздушное нападение отражали силы авиации, зенитно‑ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, дроны и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Из 458 ударных БПЛА, по данным Воздушных сил, сбито или подавлено 406. Из 45 ракет сбито лишь 9.

Зафиксированы попадания 26 ракет и 52 ударных БПЛА на 25 локациях и падение сбитых (осколки) на 4 локациях в разных регионах Украины.

Информация о падении/попадании 10 ракет на данный момент уточняется.

Ранее мы сообщали, что утром российская армия атаковала Киев с использованием беспилотников, в результате чего в столице возникли два пожара.

Также этой ночью был нанесён удар по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего в нескольких областях страны ввели экстренные отключения электроэнергии.