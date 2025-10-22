Российская армия начала использовать новую тактику поиска украинских экипажей FPV-дронов.

Об этом сообщает эксперт по беспилотникам Сергей Бескрестнов с позывным Флеш.

По его словам, FPV дрон с большим АКБ облетает линию фронта, зависая над посадками и деревнями.

"Видео сразу в нескольких диапазонах записывается на карту SD. По возвращении видео анализируется. Задача – нахождение местоположения пилотов FPV, взлетающих на малых мощностях VTX. Дальние точки перехвата не видят слабые сигналы, а дрон радиоразведчик хорошо фиксирует картинку на милливатах", - пишет Бескрестнов.

Экипажи, управляющие БпЛА, являются для обеих сторон приоритетной целью, так как именно дроны сейчас являются основным оружием нынешней войны.

Ранее мы писали, что россияне расширяют применение против Украины ударных беспилотников. В сентябре их было запущено более 5000.

О том, что в РФ начали призывать резервистов для службы в ПВО и защитит ли это НПЗ мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1337-й день. Мы следим за последними новостями среды, 22 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В Запорожской области войска РФ пошли на штурм и прорвались в Малую Токмачку - село на подступах к городу Орехову. Эксперты считают это событие громким звоночком для командования ВСУ. Также российские войска нанесли удары по Славутичу в Киевской области и по соседней Черниговщине. После этого весь север области и сам Чернигов снова остались без света.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.