Британские СМИ подозревают экс-премьера Британии Бориса Джонсона в получении денег от производителя беспилотников, который продаёт их в Украину.

Об этом пишет местная леволиберальная газета The Guardian со ссылкой на источники.

В статье говорится, что в сентябре 2023 года Джонсон привозил в Украину своего спонсора – бизнесмена Кристофера Харборна.

"Его единственная видимая связь с Украиной – то, что он крупнейший акционер британского производителя вооружений, чьи роботы и беспилотники, как сообщается, поставляются украинской армии", – говорится в статье.

Издание пишет, что в ноябре 2022 года – через два месяца после отставки Джонсона с поста премьера – Харбон пожертвовал его компании миллион фунтов стерлингов. Платёж не был оформлен как избирательный, "что может говорить о его личном, а не политическом характере".

В январе Джонсон встретился с неким "донором" по теме Украины, а в сентябре того же года они с Харборном на частном самолёте вылетели в Польшу, откуда поехали в Киев.

По данным утечек, на которые ссылается The Guardian, в расписании поездки значилась "закрытая встреча в военно-техническом исследовательском центре".

"Неясно, присутствовал ли там Харборн, но эта сфера хорошо ему знакома. Хотя его доля в компании QinetiQ (13%) не даёт ему управленческих полномочий, она представляет собой значительный финансовый интерес. QinetiQ имеет проекты в Украине: сообщалось, что украинские военные используют её беспилотники Banshee и роботов-сапёров. В апреле 2025 года Минобороны Великобритании объявило, что QinetiQ поможет ВСУ производить оборудование с помощью 3D-принтеров", – пишет газета.

Напомним, недавно нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что Борис Джонсон прибыл в Одессу вместе с лордом Майклом Эшкрофтом.

Ранее Борис Джонсон поддержал готовность Украины к прекращению огня.