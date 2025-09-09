Известный российский военный блогер, волонтер и бывший советник губернатора Курской области Алексея Смирнова Роман Алёхин обсудил хищение денег на войне в Украине и отмывание их через благотворительный фонд.

Видео его разговора с бизнесменом о схеме хищения публикуют и обсуждают пользователи соцсетей.

На видео 45-летний Алехин предлагает собеседнику перевести в свой фонд 200 миллионов рублей, на которые у аффилированной с предпринимателем компании закупят медикаменты якобы для помощи российским военным на 150 миллионов. По условиям сделки, фактический объем лекарств будет занижен. Таким образом, предприниматель получит 150 миллионов, а блогер — 50 миллионов комиссионных. При этом Алехин хочет, чтобы по документам было все чисто на случай, если после войны придут с проверкой органы надзора.

Блогер также планировал купить недвижимость в Курске по заниженной цене под предлогом благотворительности и использовать ее в коммерческих целях.

Напомним, ранее по делу о хищениях на оборонительных укреплениях был задержан курский губернатор Смирнов, у которого Алёхин был советником. Причастность к этой схеме была одной из версий самоубийства министра транспорта РФ Романа Старовойта. Что стоит за суицидом Старовойта, мы разбирали в отдельном материале.