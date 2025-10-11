Этой ночью Одесса снова оказалась под массированным ударом "Шахедов". Удар вновь наносил по объектам энергетики.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По предварительной информации, в результате атаки в части города пропал свет и водоснабжение.

Света не было на Молдаванке, в Приморском и Слободке. Позже исчезло и водоснабжение в Киевском районе города.

На опубликованных кадрах можно заметить вспышки голубого цвета, что может свидетельствовать поражение объектов энергетики.

Война в Украине идет 1326-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями субботы, 11 октября 2025 года.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. РФ нанесла наиболее масштабный удар по украинской энергетике. Россияне впервые за долгое время продвинулись к востоку от Мирнограда, в Днепропетровской и Запорожской областях. Главком ВСУ Сырский заявил о контрнаступлении украинских войск под Добропольем. Путин лично заявил, что результаты переговоров с Трампом по Украине на Аляске остаются в силе. Израиль одобрил предложенный США план прекращения огня в Газе.

