Крупная тепловая электростанция Харьковской области – Змиевская ТЭС - горит после ночного обстрела.

Кадры плотного задымления над энергообъектом публикуют местные телеграм-каналы.

В настоящее время выработка электричества Змиевской ТЭС прекращена.

Напомним, после ночного обстрела в Украине остановлены все ТЭС "Центрэнерго".

Как мы также сообщали, в ряде областей проходят экстренные отключения электроснабжения.

Война в Украине идёт 1354-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 8 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня, 7 ноября. Россияне продвинулись в крупном укрепрайоне ВСУ на Гуляйпольском направлении – Успеновском плацдарме. Противник также достиг самых северо-западных, северо-восточных и северных точек Покровска. В октябре установлен рекорд по числу СОЧ в украинской армии. В Украине продолжается жёсткая мобилизация и связанные с ней трагические инциденты.

