Ночью и утром 6 декабря Украину атаковали более 700 целей.

По данным ведомства, радиотехническими войсками выявлено и осуществлено сопровождение 704 средств воздушного нападения, из которых 51 ракета (17 баллистических) и 653 беспилотника различных типов.



Ракеты были воздушного, морского и наземного базирования. ПВО сбила 29 крылатых ракет и одну баллистическую. При этом три "Кинжала" сбить не удалось, как и 13 баллистических "Искандеров".

Зафиксированы попадания ракет и дронов на 29 локациях.

Между тем, в Министерстве энергетики сообщили, что армия РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

В результате атаки потребители в указанных регионах остались без электроэнергии. Кроме того, сегодня во всех областях Украины действуют почасовые графики отключений.

Война в Украине идет 1382-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 6 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В пятницу у российских войск зафиксировано крупное продвижение под Северском Донецкой области. Южнее Северска россияне продвигаются в направлении Малиновки, на Лиманском направлении и в Волчанске. В США прошла встреча с украинской делегацией. Прошла неделя с момента обысков у Ермака. Во Львове во время проверки документов зарезали сотрудника ТЦК.

