Ночью и утром российские войска запустили по территории Украины около 36 ракет и почти 600 дронов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Главные целые атаки – энергетика и гражданские объекты, много повреждений и пожаров в жилых домах. По состоянию на данный момент известно о десятках раненых и троих погибших", - заявил президент.

По словам мэра столицы Виталий Кличко, число пострадавших после ночной атаки на Киев уже 29 человек. 19 из них в настоящее время находятся в больницах.

Напомним, сегодня ночью Киев и область подверглись массированной атаке ракет и беспилотников.

Война в Украине идет 1375-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 29 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

