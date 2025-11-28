Анализруем итоги 1374-го дня войны в Украине.

Увольнение "Али-Бабы"

Сегодня утром детективы НАБУ провели обыск дома у главы Офиса президента Андрея Ермака. После чего самый влиятельный после Зеленского человек в государстве был отправлен в отставку.

Накануне уже ходили слухи о том, что ему, а также секретарю СНБО Умерову готовятся вручить подозрение за коррупцию.

Подозрения, впрочем, главе президентской канцелярии пока не вручили - и даже официально не пояснили, по какому делу проходит Ермак. Хотя сам факт обыска и НАБУ, и уже бывший глава ОП признали.

По данным СМИ, речь может идти о деле кооператива "Династия", который уже фигурировал в "пленках Миндича". Строительство этого коттеджного городка в элитном пригороде Киева связывали с экс-вице-премьером Чернышовым (тоже "звучавшим" на пленках). Журналисты полагают, что в "Династии" могли строить дома для руководства страны. Следствие изучает возможное использование коррупционных средств на этом строительстве.

Также, по версии нардепа Алексея Гончаренко, проверки могут быть связаны с приказами силовым структурам следить за сотрудниками НАБУ и САП, участием Ермака в схемах Миндича, а также с еще одним объектом, который, как утверждает Гончаренко, Ермак "отжимал".

Но, повторимся, официально пока не указывалось, что именно стало поводом для обыска. И о вручении Ермаку "пидозры" также не сообщалось. По крайней мере, пока.

Впрочем, огромное политическое значение имеет и сам факт следственных действий на квартире второго человека в государстве (в Раде Ермака шутливо называют "вице-президентом"), на которого завязаны основные рычаги власти Зеленского.

Ближе к вечеру президент записал обращение и заявил об отставке главы своего офиса, а также полной кадровой перезагрузке Банковой.

По поводу подоплеки этих событий обсуждаются две основных версии.

1. Наблюдатели уже обратили внимание на то, что обыски у Ермака начались как раз накануне визита в Киев представителя президента США генерала Дрисколла. По распространенной версии, он вновь будет давить на украинские власти, чтобы те согласились на уступки по мирному плану Трампа. В том числе и в плане вывода украинских войск с Донбасса.

А буквально вчера Ермак провозгласил, что, "пока Зеленский президент", Украина не пойдет на территориальные уступки. Причем, судя по всему, эта позиция была Банковой озвучена американцам еще ранее.

Поэтому в политических кругах многие уже связывают с этими событиями сегодняшние обыски у Ермака. То есть, по данной версии, Вашингтон руками НАБУ дает понять Зеленскому, что ситуация для него крайне серьезная и пора корректировать позицию по мирному плану.

И действительно, события на переговорном треке и усиление давления НАБУ на Банковую выглядят очень синхронными. Здесь также важно, что после своей отставки Ермак автоматически теряет и пост главы переговорной группы с американцами по мирному плану. Что можно прочитать как устранение из переговоров того, кто блокировал ключевые пункты плана Трампа.

2. Впрочем, есть резоны говорить и о другой версии - по ней обыски связаны с уже давно реализуемой линией "антизеленской коалиции" по лишению президента реальной власти и превращению его в "английскую королеву" через потерю контроля над парламентским большинством и правительством.

Одним из центральных элементов этого плана является увольнение Ермака - чего настойчиво требуют в "коалиции" и что до сих пор Зеленский делать отказывался. Но теперь ему решили, видимо, привести новые аргументы.

В рамках той же версии стоит отметить, что в последние дни вновь пошли слухи, что Ермак активно работает над контрударом по НАБУ и САП руками подконтрольных Банковой силовиков. Сегодня о том, что Офис президента готовил подозрение главе спецпрокуратуры Александру Клименко, писали СМИ. Ранее они сообщали, что этим процессом руководит Ермак. И не исключено, что действия антикоррупционных структур могут иметь целью предотвращение такого контрудара.

И, хотя подозрение бывшему главе ОП пока не вручали, его отставка показывает, что шансы на контрудар по антикоррупционной вертикали сейчас резко упали.

Впрочем, последствия отставки Ермака куда шире.

Первое - внутриполитические. Хоть Зеленский и Ермак постараются наверняка сделать так, чтобы экс-глава Офиса президента сохранил над ОП свой контроль (через назначение близкого к "Али-Бабе" человека новым руководителем Офиса, например - нынешнего премьера Юлию Свириденко или же экс-посла в США Маркарову), однако в целом это запускает процесс потери контроля Зеленским над вертикалью власти.

Ведь, по сути, получается, что Ермака уволил не его начальник (Зеленский), а НАБУ: еще даже до предъявления главе Офиса подозрения, президент отправил в отставку своего ближайшего соратника. То есть всего лишь после обыска, общественного резонанса и давления оппозиционных политиков. И это сильнейший сигнал всему госаппарату, что Зеленский уже не является "источником власти" в стране и не может даже самым близким людям что-либо гарантировать.

Кроме того, мало кто верит, что Ермак (также как и Миндич, и другие фигуранты коррупционных дел в высшем руководстве) могли проворачивать свои схемы без ведома, согласия, а то и прямого участия президента.

То есть - удар по Ермаку это автоматически и удар по Зеленскому, сигнал о том, что и он также может быть обвинен в любой момент в коррупции. Особенно, если заговорят более мелкие фигуранты (а после сегодняшних событий вероятность этого увеличилась).

Мы уже писали, что буквально сразу после начала коррупционного скандала вокруг Миндича Банковая начала терять рычаги политического контроля внутри структур власти. Даже Свириденко стала все в большей степени ориентироваться на мнение фракции "Слуги народа", а не ОП. СБУ и Офис генпрокурору также начали саботировать различные "политические" указания Офиса .

Теперь же все эти процессы резко ускорятся. И вопрос стоит только в том, в какой форме будет происходить потеря реальной власти Зеленским.

Она может идти в мягкой форме, через смещение центра принятия решений с Банковой в парламент и правительство, но при сохранении доминирующей позиции "Слуги народа". Этот проект продвигает глава фракции Арахамия и ряд других людей в команде президента, которые были настроены негативно к Ермаку (Федоров и Буданов). И если, например, Свириденко становится главой ОП, то Федоров, как первый вице-премьер, становится и.о. премьера. Или же, наоборот, Федоров может стать главой ОП, о чем также уже говорят.

Также Зеленский потеряет политический контроль над Офисом генпрокурора, СБУ и ГБР (именно Ермак координировал политическую часть работы этих структур, в том числе и против НАБУ).

Но может быть и куда более жесткий вариант, при котором, через раскол "Слуги народа", парламентское большинство переформатируется и перейдет под контроль "антизеленской коалиции" (Порошенко и близкие к грантовым структурам депутаты). В таком случае будет вынесен вотум недоверия правительству и оказано давление на Зеленского с целью заставить его дать добро на формирование нового Кабмина "национального единства", фактически неподконтрольного президенту. Этот сценарий, по сути, прямая дорога к скорому уходу и самого Зеленского.

Это что касается внутриполитических процессов.

Но куда важнее потенциальное влияние происходящего на войну и на переговоры о мире.

Отставка Ермака и вызванные ею пертурбации во власти в любом случае не пройдут бесследно для управляемости страной во время войны во-многих аспектах: принятие бюджета, энергетика, оборонные закупки, настроения в войсках и в обществе.

Во-многом обнуляются и политические перспективы самого Зеленского. Сначала - коррупционный скандал, в котором оказались замешаны самые близкие к нему люди. Теперь - отставка ключевого человека в вертикали власти.

Все это многократно снижает шансы действующего президента победить на выборах.

А значит и вопросы рейтингов для Зеленского отступают постепенно на второй план. Что, теоретически, может сделать его более восприимчивым к давлению американцев относительно ключевых пунктов мирного соглашения, на которые он до сих пор не соглашался (хотят тут многое зависит от степени давления и от предлагаемых бонусов). Также это увеличивает вероятность сценария при котором, в условиях возрастающего прессинга с целью побудить пойти на уступки в переговорах о завершении войны, Зеленский может вообще решить уйти в отставку и финальные переговоры о подписании соглашения будет вести уже и.о. президента, которым станет спикер парламента. Причем, скорее всего, это будет не Стефанчук, а совсем иная фигура.

Наконец, нельзя исключать вариант, при котором система власти вообще пойдет в разнос и потеряет управляемость, а потому и договариваться об условиях мира будет не с кем. Но это может иметь катастрофические последствия для военной ситуации, а потому украинские элиты и Запад постараются этого не допустить.

Что Кушнер и Уиткофф везут в Москву

Кремль сегодня заявил, что получил от США параметры согласованного с Украиной в Женеве мирного плана, их обсудят на следующей неделе. В том числе будут обсуждаться "территориальные реалии".

Напомним, на следующей неделе ожидается визит спецпредставителя Трампа Уиткоффа и, возможно, зятя президента США Джареда Кушнера в Москву на переговоры с Путиным.

Оба американца заявят Путину, что Трамп готов признать контроль России над Крымом и другими захваченными территориями Украины ради заключения мирного соглашения, сообщает британская The Telegraph со ссылкой на источники. От Украины такого признания не потребуется.

"План по признанию территории, нарушающий дипломатические традиции США, скорее всего, будет реализован, несмотря на опасения европейских союзников Украины", - говорится в статье. "Многочисленные источники" издания предполагают, что американские предложения о признании территорий российскими остались частью стратегии, несмотря на договоренности с Украиной в Женеве.

Также ряд СМИ писали, что Ермак и Умеров на выходных полетят во Флориду, чтобы встретиться с официальными лицами США в резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Но, судя по отставке Ермака, как минимум он туда не полетит.

Сообщение о том, что США готовы признать российскую юрисдикцию над захваченными и аннексированными территориями Украины, если оно соответствует действительности, говорит о том, что Вашингтон готов пойти на уступки Москве по одному из ключевых ее требований.

Причем это пересекается со вчерашними заявлениями Путина, который сказал, что ему важно не столько признание Украиной потери своей территорий (он считает, что это малореально в ближайшее время), сколько международное признание.

И хоть пока речь идет только о признании со стороны США, однако это открывает путь к тому, что аналогичные решения примут и многие другие страны. Как минимум – дружественные РФ. А недружественные (например, ЕС) будут относиться к аннексированным регионам как Америка после Второй мировой войны относилась к Прибалтике, которая юридически ее включение в состав СССР не признавала, но де-факто не оспаривала.

Отсюда же вытекает и вопрос санкций. Если Вашингтон официально признает российский контроль над захваченными территориями, значит, по сути, исчезнет основание для большинства антироссийских санкций, введенных США после аннексии Крыма.

Не факт, что они будут все сразу отменены, но юридическое признание позволит американскому бизнесу работать на захваченных территориях и торговать там с предприятиями (при наличии желания). А если американскому бизнесу можно, то и другим странами также. Таким образом, аннексия Россией части Украины будет "явочным порядком" легализована в мировой экономике – суда начнут заходить в порты, компании смогут продавать свою продукцию и т.д.

Наконец, если Украина попытается вернуть контроль над этими территориями военным путем, то, с точки зрения США и других стран, которые признают аннексию, это будет "агрессия против России". Поэтому решение признать российскую юрисдикцию будет иметь огромные значение и последствия.

Однако, это только один из вопросов по возможному мирному соглашению. Есть и другие, по которым пока нет новостей о том, что стороны пришли к каким-либо компромиссам. Прежде всего – по выводу украинских войск из Донецкой области, чего требует Россия и против чего категорически выступают украинские власти.

Впрочем, как мы уже писали выше - пока еще не очень понятно, как сегодняшние события с обысками у Ермака скажутся на переговорном процессе. Хотя, очевидно, что они в нем позиции Зеленского явно не усиливают.

Ситуация на фронте

Украинское военное руководство со вчерашнего вечера начало комментировать ситуацию в Гуляйполе, куда начали заходить российские войска.

Основной посыл - ВСУ смогли стабилизировать ситуацию на подступах к городу в Запорожской области, который имеет важное значение для обороны региона.

Накануне Deep State сообщал о "хаосе" в обороне Гуляйполя, который удалось стабилизировать, удержав населенный пункт от близкой потери, перебросив туда одно из лучших штурмовых подразделений украинской армии - 225 ОШП.

Как сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, россияне зашли во фланг под Гуляйполем из-за несогласованного отступления одного из подразделений. По его словам, уход с позиций обнажил участок, куда сразу зашли российские войска. Там произошло боевое столкновение, после которого несколько украинских военных считаются пропавшими без вести.

В Силах обороны юга также заявили о стабилизации.

"33 отдельный штурмовой полк Сухопутных войск и другие смежные штурмовые и механизированные подразделения сдержали наступление и вернули контроль над ситуацией на направлении. Фронт был стабилизирован", - говорится в сообщении командования.

При этом наблюдатели и военные говорят, что ситуация на деле выглядит более негативно.

Российские военные уже в Гуляйполе, пишет нардеп Марьяна Безуглая. А офицер ВСУ Алекс отмечает, что стабилизация, о которой говорит командование, имеет тактический характер.

"В Гуляйполе и перед ним обстановка, возможно, и стабилизирована, но наверняка это больше в тактическом плане, возможно, действительно новоприбывшим подразделениям удалось сбить или даже остановить наступательный темп противника, подавив возможности развивать успех. Однако на оперативном масштабе этого направления все равно остаются проблемы в связи с захватом противником Ровнополья - господствующей высоты на местности, из-за которой возможно с фланга создавать проблемы тыловым районам наших подразделений", - пишет "Алекс".

Российские военные уже массово фиксируются в окрестностях Гуляйполя, пишет Deep State.

"В настоящее время с привлечением дополнительных ресурсов бойцы пытаются выставить дополнительный рубеж обороны и стабилизировать ситуацию. Противник, зная и осознавая проблему, посылает беспрестанно штурмовать наши позиции и оказывает постоянное давление, вследствие чего имеет определенные успехи. В частности, противник массово фиксируется в окрестностях Гуляйполя", - говорится в сообщении.