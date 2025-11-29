Киев и область этой ночью подверглись массированной атаке ракет и беспилотников. В ходе атаки на столицу погибло 2 человека, ранено - 13.

Мониторинговые паблики отмечают, что основой целью стали объекты энергетики.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, западная часть Киева осталась без света.

В Киевской ОВА сообщили, что без света остался и Фастов.

В Голосеевском и Соломенском районах Киева в результате падения обломков на нежилые помещения и открытые территории возникли пожары.

В Дарницком районе зафиксировано падение обломков ракеты во дворе девятиэтажного дома. Есть возгорание на 6 этаже дома.

В Софиевской Борщаговке под Киевом произошел пожар в здании ЖК.

Мэр также отметил, что на правом берегу Киева сниженное давление воды.

Напомним, несколько дней назад Киев также атаковали дроны и ракеты, есть погибшие и раненые. В отдельных районах возникли перебои с электро- и водоснабжением.

До этого мы писали, что три украинские АЭС(Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская) снизили выработку электроэнергии после российских обстрелов.