Киев и область подверглись массированной атаке ракет и дронов, есть погибшие и раненые
Киев и область этой ночью подверглись массированной атаке ракет и беспилотников. В ходе атаки на столицу погибло 2 человека, ранено - 13.
Мониторинговые паблики отмечают, что основой целью стали объекты энергетики.
По данным мэра столицы Виталия Кличко, западная часть Киева осталась без света.
В Киевской ОВА сообщили, что без света остался и Фастов.
В Голосеевском и Соломенском районах Киева в результате падения обломков на нежилые помещения и открытые территории возникли пожары.
В Дарницком районе зафиксировано падение обломков ракеты во дворе девятиэтажного дома. Есть возгорание на 6 этаже дома.
В Софиевской Борщаговке под Киевом произошел пожар в здании ЖК.
Мэр также отметил, что на правом берегу Киева сниженное давление воды.
Напомним, несколько дней назад Киев также атаковали дроны и ракеты, есть погибшие и раненые. В отдельных районах возникли перебои с электро- и водоснабжением.
До этого мы писали, что три украинские АЭС(Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская) снизили выработку электроэнергии после российских обстрелов.