Ночью российские "Шахеды" нанесли удар по пункту пропуска "Орловка", который находится на границе с Румынией.

Видеоролики с места событий публикуют одесские паблики.

В таможенной службе заявили, что в результате инцидента, контрольно-пропускной пункт остановил свою работу.

"В ночь на 22.11.2025 вражескими обстрелами ударных БПЛА повреждена инфраструктура паромного комплекса "Орловка". Международный пункт пропуска Орловка временно приостанавливает работу. В настоящее время осуществляются все необходимые меры по ликвидации последствий", – говорится в сообщении.

В пресс-службе просят воспользоваться другими ближайшими пунктами пропуска.

Как известно, КПП "Орловка" расположен на паромной переправе на Дунае в одноименном поселке, между городами Рени и Измаил.

Ранее мы писали, что после удара РФ по Харькову без света остались 40 000 абонентов.

Война в Украине идет 1368-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 22 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военное руководство РФ доложило Путину о захвате Купянска в Харьковской области, а также Ямполя в Донецкой. Опубликованы все 28 пунктов плана, подготовленного США для Украины. Трамп назначил дедлайн для принятия Украиной его мирного плана. Продолжается обсуждение состоявшейся встречи фракции "Слуги народа" с Зеленским, от которой в политкругах ждали неких кардинальных перемен.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.