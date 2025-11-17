Ночью россияне нанесли ракетный удар по Балаклее в Харьковской области. Есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома, произошло возгорание в многоэтажке.

Об этом сообщают власти Харьковщины и пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По предварительным данным погибли три человека погибли, 13 пострадали, из них 4 ребенка. Заявляется, что прилеты были в районе жилого квартала.

Горели частный жилой дом, балконы квартир многоэтажек и легковые автомобили. Повреждены 9-ти- и 5-этажные жилые дома, детский сад и легковые автомобили. Все пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС.

Ранее мы писали о массированном налете дронов и ракет на Киев. Погибли и ранены жители столицы

Война в Украине идет 1363-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 17 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в России заявили о захвате посёлка Малая Токмачка, который находится в километре от Орехова - одного из ключевых укрепрайонов ВСУ в Запорожской области. Украина информацию не подтверждала. На карте паблика Deep State село находится в серой зоне. В то же время украинские военные сообщили о критической ситуации на запорожском направлении.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.