Ночью Киев подвергся комбинированной атаке дронов и ракет. В результате падений обломков пострадали жилые дома, есть раненые и погибшие. Среди раненых двое детей.

Об этом сообщают мэр Виталий Кличко и ГСЧС.

По предварительной информации, в столице три человека погибли. Данные еще уточняют, поскольку спасатели пока не могут достать тела.

Ранены 26 мирных граждан, среди них двое детей 7 и 10 лет. Девятерых человек медики госпитализировали, включая беременную женщину. Другим оказали помощь на месте или амбулаторно.

ГСЧС перечислила повреждения и разрушения в столице:

В Подольском районе попадание в многоэтажку на уровне 15-го этажа. Оттуда спасены 13 человек.

В Днепровском районе ликвидировано возгорание двух квартир на первом этаже пятиэтажки. Спасены 17 человек. По другому адресу ликвидирован пожар на площади 30 кв. м. Зафиксировано частичное разрушение на 19-м и 21-м этажах. Также горели деревянные дома спортивной базы на площади 200 кв. м.

В Дарницком районе возгорание площадью 5 кв.м произошло на территории школы.

В Деснянском районе возгорание в многоэтажке на уровне 7-го этажа. Пожар локализован. Во время тушения спасены 9 человек, еще 50 эвакуированы. По другому адресу возник пожар в многоэтажке на уровне 5-8-го этажей. Один человек погиб. Спасены 14 человек, из них один ребенок, один человек деблокирован из-под завалов.

В Соломенском районе загорелись крыша и пятый этаж жилого дома. Во время тушения спасены 20 человек.

В Святошинском районе – попадание в жилой дом на уровне седьмого этажа. Также ликвидировано возгорание в 22-этажном жилом доме на уровне 19-го этажа.

В Голосеевском районе произошло падение обломков на территории больницы. По другому адресу ликвидировано возгорание в здании на площади 15 кв. м.

В Шевченковском районе ликвидировано возгорание на открытой территории.

В Оболонском районе попадание в 9-этажный жилой дом, в результате возникло возгорание квартир с 7-го по 9-й этаж на общей площади около 100 кв. м. Один человек спасен, пожар ликвидирован.

СМИ публикуют комментарий мужчины, у которого в одном из пострадавших домов под завалами погибли родители. Пожилая пара на днях приехала с дачи, где провела лето, чтобы перезимовать в столице.

На местах падений обломков работают все экстренные службы.

Напомним, в конце прошлой недели Россия также провела массированную атаку на Украину, из-за которой возникли перебои со светом.

Война в Украине идет 1360-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 14 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг россияне продолжили продвигаться в сторону Гуляйполя. По данным мониторингового канала Deep State, они заняли Ровнополье и Яблоково на востоке Запорожской области. Также у армии РФ крупное продвижение в Днепропетровской области: там она захватила населенные пункты Кирпичное, Егоровка и Даниловка. Под Покровском российские войска продвинулись в двух районах.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.