Есть повреждения. "Укргидроэнерго" официально сообщило атаку РФ на Кремечугскую ГЭС. Фото
"Укргидроэнерго" официально подтвердило субботнюю атаку РФ на Кремечугскую ГЭС.
Кадры с энергообъекта появились на страницах компании в соцсетях.
Сообщается, что члены набсовета компании "осмотрели Кременчугскую ГЭС, чтобы зафиксировать реальные масштабы повреждений".
При этом о размере понесённого ущерба не сообщается, по опубликованным снимкам оценить разрушения электростанции невозможно.
Ранее появилось видео горящей Змиевской ТЭС после ночного удара РФ по Украине.
Напомним, после ночного обстрела в Украине остановлены все ТЭС "Центрэнерго".
Война в Украине идёт 1357-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 11 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным военного паблика Deep State, Мирноград в Донецкой области находится под угрозой оперативного окружения – с взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики. Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщил об угрозе обхода Мирнограда с севера. В соседнем Покровске проникновение россиян зафиксировано практически во всех точках города.
