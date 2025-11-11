На Полтавщине целью удара стала ГЭС. Иллюстративное фото – "Укргидроэнерго" Фейсбук

"Укргидроэнерго" официально подтвердило субботнюю атаку РФ на Кремечугскую ГЭС.

 Кадры с энергообъекта появились на страницах компании в соцсетях.

Сообщается, что члены набсовета компании "осмотрели Кременчугскую ГЭС, чтобы зафиксировать реальные масштабы повреждений".

При этом о размере понесённого ущерба не сообщается, по опубликованным снимкам оценить разрушения электростанции невозможно.

Фото осмотра Кременчугской ГЭС после удара РФ

Ранее появилось видео горящей Змиевской ТЭС после ночного удара РФ по Украине.

Напомним, после ночного обстрела в Украине остановлены все ТЭС "Центрэнерго".

Война в Украине идёт 1357-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 11 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным военного паблика Deep State, Мирноград в Донецкой области находится под угрозой оперативного окружения – с взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики. Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщил об угрозе обхода Мирнограда с севера. В соседнем Покровске проникновение россиян зафиксировано практически во всех точках города.

