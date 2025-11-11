"Укргидроэнерго" официально подтвердило субботнюю атаку РФ на Кремечугскую ГЭС.

Кадры с энергообъекта появились на страницах компании в соцсетях.

Сообщается, что члены набсовета компании "осмотрели Кременчугскую ГЭС, чтобы зафиксировать реальные масштабы повреждений".

При этом о размере понесённого ущерба не сообщается, по опубликованным снимкам оценить разрушения электростанции невозможно.

Ранее появилось видео горящей Змиевской ТЭС после ночного удара РФ по Украине.

Напомним, после ночного обстрела в Украине остановлены все ТЭС "Центрэнерго".

Война в Украине идёт 1357-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 11 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным военного паблика Deep State, Мирноград в Донецкой области находится под угрозой оперативного окружения – с взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики. Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщил об угрозе обхода Мирнограда с севера. В соседнем Покровске проникновение россиян зафиксировано практически во всех точках города.

