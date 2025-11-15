Ночью российские беспилотники снова совершили массированную атаку на Днепр. В результате погиб человек, еще один – получил ранения.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

По его словам, удары были осуществлены по предприятиям.

"Ночью враг направил беспилотники на Днепр. В городе возникло сразу несколько пожаров. Повреждены частные предприятия. Изуродованное авто", - говорится в сообщении.

Никопольщину враг атаковал с помощью БпЛА, а также обстреливал из артиллерии и РСЗО "Град". Под удар попали Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская, Мировская громады.

В результате обстрела погиб 65-летний мужчина, загорелось здание, которое не эксплуатировалось, и машина. Разбиты частное предприятие, пятиэтажка, частные дома, газопровод, авто.

В то же время на Синельниковщине под ударом дронов были Роздорская и Покровская громады. Пострадал 52-летний мужчина, горели дом культуры и частные дома.

В местных пабликах также расходятся видеоролики взрывов с мощной вспышкой.

Ранее мы писали, что российские ударные дроны атаковали рынок в Черноморске Одесской области. В результате удара погибли два человека, семь были ранены, часть пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Перед этим Киев подвергся комбинированной атаке дронов и ракет. В результате падения обломков пострадали жилые дома, есть раненые и погибшие, среди пострадавших двое детей.