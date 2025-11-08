Город Мирноград Донецкой области, который, по данным военных экспертов, находится на грани окружения, сильно пострадал от войны.

Кадры, снятые беспилотником, публикуют телеграм-каналы.

На видео можно заметить, что все высотные дома города, что находятся в поле зрения, стоят с выбитыми оконными рамами и следами пожаров. У многих обрушены перекрытия и пробиты крыши.

На момент съёмки в жилой застройке поднимается дым после очередного разрыва боеприпаса.

Ранее военные эксперты предупредили об угрозе окружения Мирнограда, отмечая серьёзные проблемы со снабжением войск в городе.

Напомним, бывший замминистра обороны Украины призвал вывести ВСУ из Покровска и Мирнограда, считая, что "эти города уже потеряны".

Война в Украине идёт 1354-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 8 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня, 7 ноября. Россияне продвинулись в крупном укрепрайоне ВСУ на Гуляйпольском направлении – Успеновском плацдарме. Противник также достиг самых северо-западных, северо-восточных и северных точек Покровска. В октябре установлен рекорд по числу СОЧ в украинской армии. В Украине продолжается жёсткая мобилизация и связанные с ней трагические инциденты. Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что США после Газы "приступят к урегулированию конфликта в Украине".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.