Следы пожаров и поврежденные дома. Появилось видео из Мирнограда, который обстреливает армия РФ
Город Мирноград Донецкой области, который, по данным военных экспертов, находится на грани окружения, сильно пострадал от войны.
Кадры, снятые беспилотником, публикуют телеграм-каналы.
На видео можно заметить, что все высотные дома города, что находятся в поле зрения, стоят с выбитыми оконными рамами и следами пожаров. У многих обрушены перекрытия и пробиты крыши.
На момент съёмки в жилой застройке поднимается дым после очередного разрыва боеприпаса.
Ранее военные эксперты предупредили об угрозе окружения Мирнограда, отмечая серьёзные проблемы со снабжением войск в городе.
Напомним, бывший замминистра обороны Украины призвал вывести ВСУ из Покровска и Мирнограда, считая, что "эти города уже потеряны".
Война в Украине идёт 1354-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 8 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня, 7 ноября. Россияне продвинулись в крупном укрепрайоне ВСУ на Гуляйпольском направлении – Успеновском плацдарме. Противник также достиг самых северо-западных, северо-восточных и северных точек Покровска. В октябре установлен рекорд по числу СОЧ в украинской армии. В Украине продолжается жёсткая мобилизация и связанные с ней трагические инциденты. Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что США после Газы "приступят к урегулированию конфликта в Украине".
