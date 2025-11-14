В результате ночной атаки на Киев было повреждено посольство Азербайджана, расположенное рядом с ракетным заводом "Артем", который регулярно становится целью ударов российской армии. Азербайджан вызвал посла России в Баку Михаила Евдокимова в свой МИД по поводу инцидента.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Российскому чиновнику заявили, что это уже не первый прилет рядом с дипучрежднием, а потому "эти факты вызывают вопросы о преднамеренном характере ракетных атак".

"В ходе встречи был выражен решительный протест в связи с падением одной из ракет типа "Искандер" на территорию посольства и ему была вручена соответствующая нота. В результате взрыва полностью разрушена часть стены по периметру посольства, повреждены строения, служебный транспорт, административное здание и консульский отдел посольства, а также серьёзно поврежден комплекс диппредставительства", - сообщает МИД Азербайджана.

Кроме того, послу "было предложено провести соответствующее расследование по данному вопросу и предоставить подробные объяснения".

Также президент Азербайджана Ильхам Алиев уже обсудил по телефону этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Происшествие случилось после начала потепления в отношениях Москвы и Баку.

Напомним, 9 октября президент РФ Владимир Путин и глава Азербайджана впервые встретились с момента обострения отношений между странами и обсудили проблемные вопросы, включая крушение самолета "Азербайджанских авиалиний".

После встречи президентов Азербайджан освободил российского журналиста, которого обвиняли в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путём.