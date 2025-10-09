В столице Таджикистана Душанбе началась встреча президентов России Владимира Путина и Азербайджана Ильхама Алиева, ставшая первой с начала обострения отношений между странами почти год назад.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин предложил начать встречу с обсуждения авиакатастрофы азербайджанского самолета, которая и спровоцировала конфликт.

"Начать нашу встречу хотел бы с наиболее чувствительной темы – с авиационной трагедии, которая произошла в нашем небе. И уже тогда, в нашем первом телефонном разговоре я не только принёс извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, но и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших. Хотел бы это всё повторить, возобновить и сказать, что мы, безусловно, как и договаривались, оказываем всяческое содействие следствию", - сказал Путин.

В авиакатастрофе он обвинил Украину, заявив, что ее беспилотник стал причиной случившегося. По его словам, самолет был фатально поврежден обломками, а не поражающими элементами российской ПВО.

"Россия в день трагедии с самолётом AZAL вела три украинских беспилотника, которые пересекли границу РФ. Две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах. Самолёт AZAL был задет, скорее всего, обломками, а не поражающими боевыми элементами. Экипажу самолёта AZAL было предложено совершить посадку в Махачкале, но они решили идти в аэропорт базирования", - сообщил Путин.

Алиев же в свою очередь заявил, что отношения России и Азербайджана в этом году "развивались успешно", а все проекты "успешно реализуются". Президент Азербайджана поблагодарил Путина за то, что тот держит под личным контролем выяснение причин крушения самолёта, и сказал об отсутствии сомнений в объективности следствия.

Также Алиев пожелал всего самого доброго Путину и "дружественному народу России".

Напомним, самолет был сбит во время налета украинских дронов на Чечню. Алиев обвинял Россию в том, что она не признает своей вины в произошедшем.

Как мы писали, в день рождения Путина 7 октября он впервые после начала обострения отношений между Азербайджаном и РФ поговорил с Алиевым по телефону.