Президент РФ Владимир Путин прибыл в Таджикистан. Там лидер РФ проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью российской прессе.

"У Путина запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - сказал Песков.

Видео прибытия Путина в Таджикистан опубликовали российские медиа.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон лично встретил Путина в аэропорту.

Напомним, накануне Алиев поздравил Путина с днём рождения. Разговор политиков произошел впервые после начала обострения отношений между Азербайджаном и Россией. Главы государств подчеркнули "успешное развитие дружественных отношений между странами в различных сферах, обсудили перспективы сотрудничества и вопросы, связанные с новыми контактами".

Как мы писали, отношения России и Азербайджана обострились после крушения в Казахстане в конце декабря 2024 года азербайджанского самолёта. По всей видимости, самолет подбила российская ПВО над Грозным, когда отражала атаку украинских беспилотников на Чечню.

Напряженности добавила гибель задержанных на Урале азербайджанцев летом этого года. Подробнее о причинах и возможных последствиях конфликта между Баку и Москвой мы писали в отдельном материале.