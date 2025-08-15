Баку не рассматривает крушение самолета Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане как умышленную атаку. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев Fox News.

"Алиев заявил Fox News Digital, что не считает инцидент преднамеренной атакой со стороны российского руководства, но потребовал официального признания вины, наказания виновных и полной компенсации – шаги, которым Россия сопротивляется, лишь туманно извинившись за то, что она назвала "трагическим инцидентом"", – говорится в публикации.

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан готовит международный иск против России по делу о крушении самолёта.

Напомним, 24 декабря прошлого года пассажирский самолет Embraer 190 разбился на территории аэропорта города Актау, что на западе Казахстана. На борту разбившегося судна находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. Погибли 38 человек.

По предварительным результатам расследования власти Азербайджана и авиакомпания сообщили, что самолёт потерпел крушение в Казахстане после "внешнего физического и технического воздействия". Самолёт мог быть поражён средствами ПВО над Грозным.