Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Разговор политиков произошел впервые после начала обострения отношений между двумя странами.

О звонке сообщила пресс-служба азербайджанского президента.

Как сказано в сообщении, Алиев поздравил Путина с 73-м днем рождения, пожелал ему новых успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья. Путин поблагодарил за поздравления.

"В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией", - также говорится в сообщении.

Главы государств подчеркнули "успешное развитие дружественных отношений между странами в различных сферах, обсудили перспективы сотрудничества и вопросы, связанные с новыми контактами".

Напомним, отношения России и Азербайджана обострились после крушения в Казахстане в конце декабря 2024 года азербайджанского самолёта. По всей видимости, самолет подбила российская ПВО над Грозным, когда отражала атаку украинских беспилотников на Чечню.

Напряженности добавила гибель задержанных на Урале азербайджанцев летом этого года. Подробнее о причинах и возможных последствиях конфликта мы писали в отдельном материале.

Звонок Алиева Путину может означать начало нормализации отношений.