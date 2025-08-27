Президент Азербайджана Ильхам Алиев снова выступил с очередной серией критических заявлений в адрес России. Он возложил ответственность на РФ за ухудшение отношений между странами, обвинил Москву в сбитии азербайджанского самолета над Грозным и в отсутствии реакции на это, а также в применении силы к погибшим на Урале двум азербайджанцам.

"Поражение российскими силами азербайджанского гражданского самолета и реакция российских официальных лиц на инцидент вызывают в Азербайджане огромное разочарование и недовольство. Это, конечно, очень серьезная ситуация в наших двусторонних отношениях. Но не мы хотели ухудшения этих отношений. Мы ждали, что рано или поздно расследование закончится. Но затем начались эти необоснованные нападения на азербайджанцев в России. Два человека были подвергнуты пыткам и убиты. А в поступившей затем официальной информации говорилось, что они умерли от сердечного приступа. Даже если они, как говорят, совершили преступление 20 лет назад, это же люди. С ними нельзя так обращаться. Что это за отношение? Среди них были граждане Азербайджана и граждане России азербайджанского происхождения. Это был беспрецедентный акт против нашего народа. Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам", - заявил Алиев.

При этом Алиев также заявил о поддержке территориальной целостности Украины.

"Мы с первых дней российского вторжения в Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать", - заявил Алиев.

Кроме того он назвал присоединение Азербайджана к СССР "российским вторжением и оккупацией".

Подробнее о причинах обострения отношений Азербайджана и России мы писали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.