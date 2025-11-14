Утром 14 ноября российские ударные дроны атаковали рынок в Черноморске Одесской области. В результате удара погибли два человека, семь были ранены, часть пострадавших находится в тяжёлом состоянии.



Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

По словам чиновника, информация о пострадавших ещё уточняется. На месте работают спасатели и все соответствующие службы.

"Удар повредил городскую площадь, фасады магазинов и частный транспорт. Взрывная волна выбила окна в расположенном рядом колледже", - заявил Кипер.

Ранее мы сообщали, что ночью Киев подвергся комбинированной атаке дронов и ракет. В результате падения обломков пострадали жилые дома, есть раненые и погибшие, среди пострадавших двое детей.

Война в Украине идет 1360-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 14 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг россияне продолжили продвигаться в сторону Гуляйполя. По данным мониторингового канала Deep State, они заняли Ровнополье и Яблоково на востоке Запорожской области. Также у армии РФ крупное продвижение в Днепропетровской области: там она захватила населенные пункты Кирпичное, Егоровка и Даниловка. Под Покровском российские войска продвинулись в двух районах.

