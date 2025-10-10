Власти Азербайджана освободили из-под ареста в Баку исполнительного директора бакинского филиала информационного агентства "Россия сегодня" ("Sputnik Азербайджан") Игоря Картавых.

Об этом российским СМИ сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как пишут СМИ, решение об освобождении журналиста было принято перед встречей президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе. Ушаков вел переговоры об освобождении с азербайджанским коллегой Хикмет Гаджиевым.

Москва со своей стороны освободила одного из задержанных граждан Азербайджана.

Картавых и другие сотрудники "Sputnik Азербайджан", включая шеф-редактора Евгения Белоусова, были задержаны в конце июня. Министерство внутренних дел Азербайджана возбудило в их отношении уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем.

Как мы писали, вчера президенты Путин и Алиев впервые встретились с момента обострения отношений между странами и обсудили проблемные вопросы, включая крушение самолета "Азербайджанских авиалиний".