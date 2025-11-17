В понедельник, 17 ноября, в Украине идет 1363-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 17 ноября

12.19 У армии РФ появились беспилотники на оптоволокне, летающие на 50 км, сообщил вице-премьер Федоров изданию Business Insider.

В частности, они применяются в Покровске и "представляют весьма значительную угрозу для логистики и личного состава".

Ранее БПЛА на кабелях летали на 10-25 км.

По словам Федорова, новый дрон используют нечасто, поскольку им относительно сложно управлять: "Он подвержен ветру, тяжелый, ему приходится преодолевать физические препятствия". Катушка кабеля довольно большая, что делает дрон медлительным.

Украина тестирует технологии противодействия таким БПЛА. На некоторых участках маршруты снабжения накрыли сеткой.

10.18 Так сейчас выглядит прифронтовая Константиновка.

09.54 РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Сумской, Черниговской, Одесской и Донецкой областях, сообщает Минэнерго.

9.09 В Днепропетровской области на сегодня отменили два поезда между Синельниково и Павлоградом (№6272 и №6277) "из-за влияния боевых действий", сообщает "Укрзализныця".

Есть альтернативные рейсы.

Также с задержками 2 часа и более курсируют пригородные поезда: №6104 Синельниково-1 – Чаплино и №6109 Чаплино – Днепр.

9.06 В соцсетях публикуют кадры удара по поселку Лимановка (Панютино) под Лозовой в Харьковской области.

Там расположена газокомпрессорная станция. Официально прилет по ней не подтверждали.

Утром 15 ноября власти заявляли об ударах по объектам инфраструктуры в районе Лозовой, из-за чего начались перебои с отоплением.

8.32 Ночью беспилотники нанесли массированный удар по Измаилу Одесской области.

Паблики пишут, что пострадали порт и судно в нём. По данным нардепа Гончаренко, город остался без света.

Местные жители рассказывают о десятках взрывов и говорят, что это была одна из самых мощных атак за все время войны.

8.19 Ещё кадры из Балаклеи Харьковской области, по которой сегодня ночью был ракетный удар.

Помимо трёх погибших, уже 13 пострадавших. Вследствие прилёта загорелась многоэтажка.

7.51 Три ракетных удара нанесла РФ по Балаклее Харьковской области.

По данным властей, погибли три человека, ещё девять пострадали. Прилёты были в районе центра города.