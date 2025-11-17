Анализируем итоги 1363-го дня войны в Украине.

Что происходит в Покровске

По данным карты Deep State, существенно расширилась "серая зона" вокруг Покровска и Мирнограда.

Среди прочего - к северу от Покровска до трассы из Гришино, через которую идет снабжение украинского гарнизона в городе.

Ранее россияне перерезали трассу на Павлоград, которая была основной артерией для поддержки украинских сил в Покровске.

Также россияне продвигаются в основании Добропольского выступа - в сторону Шахового.

Продвижение там зафиксировал Deep State. При этом, по данным украинского военного с позывным "Мучной", Владимировка, которая обозначена как освобожденная ВСУ, сейчас опять контролируется РФ.

Украинские военные обречены на смерть и заблокированы в Покровске, потому что командование не дало вовремя приказа на выход. Такое мнение выразил известный украинский военный телеграм-канал Ukrainian Militant.

По его словам, еще две недели назад было понятно, что пребывание небольших украинских групп, заблокированных в городе, не имеет военного смысла. Канал утверждает, что эти подразделения не могли сдержать натиск и могли оставаться там только как смертники, если их не вывести. Приказа на выход, по его версии, не было, коридор для отхода не создали.

Военные, как заявляет канал, продолжали держать оборону, несмотря на постоянную инфильтрацию противника. Часть бойцов уже погибла, остальные, по его словам, могут погибнуть, поскольку помощь к ним не проходит.

"Те, кто это допустил и допускает, знайте, вы преступники. Вы довели ситуацию именно до такого. Так не должны погибать наши лучшие Воины, но они погибли, и остальные погибнут так же, благодаря вам, выродки", - добавляет канал.

Напомним, украинское командование отрицает окружение Покровска.

По оценке украинского эксперта Константина Машовца, российские войска продолжают наращивать давление на Покровск и Мирноград, используя туман и дождь для перемещения пехоты и техники. Противник заметно усилил расчистку дорог и подвоз пехоты именно в направлении этих двух городов, стремясь расширить охваты и углубить присутствие.

Под Мирноградом небольшие штурмовые группы продвинулись со стороны Красного Лимана к ангарам севернее города и вышли к Т-образному перекрестку дорог между Мирноградом, Добропольем и поворотом на Гришино, пытаясь закрепиться. Часть групп добралась до Ровного, но была уничтожена, пишет Машовец (российское минобороны сегодня заявило, что в Ровном идет "зачистка" от украинских сил). Одновременно россияне активно расчищают дорогу Новоэкономическое - Мирноград и направление Гродовка - Мирноград, чтобы перебрасывать туда штурмовую пехоту на легкой технике.

В самом Покровске российские войска продолжают массированную инфильтрацию малыми группами, пытаясь насыщать центральные, западные и южные районы города пехотой, расчетами БПЛА и минометами. Противнику удалось внедриться в северную часть Покровска, но эти группы во многих местах ведут бой фактически в окружении, так же как ряд украинских позиций южнее железной дороги. Город остается ареной хаотичных уличных боев без четкой линии фронта, заявляет Машовец.

На северо-западных подступах к Покровскому району россияне продвинулись севернее Удачного до километра вдоль посадки и пытаются углубить охват с запада по линии Удачное - Котлино. Одновременно они безуспешно пытались прорваться в Гришино из промышленной зоны Покровска.

По мнению Машовца, российское командование стремится не столько быстро выбить ВСУ из Покровска и Мирнограда, сколько "запереть" украинские подразделения внутри городов и связать их уличными боями, чтобы не допустить организованного отхода. Он подчеркивает, что россияне опасаются появления на соседних участках украинских подразделений, выведенных из Мирнограда, поскольку это усложнит удержание их плацдарма западнее Казенного Торца. Эксперт отмечает, что при сложившихся условиях уже следует рассматривать возможность отвода частей из Мирнограда.

Наступление на Днепр и Запорожье

На выходных армия РФ смогла войти в важный поселок Новопавловка Днепропетровской области. Заявляется, что россияне под прикрытием густого тумана совершили бросок на бронетехнике и начали штурм населенного пункта.

Это подтвердил и украинский военный паблик Deep State. По его информации, после обнаружения десанта к нему смогло подойти ещё и подкрепление. Поэтому, как сообщает ресурс, "в селе явно не 2-3 человека".

Новопавловка - тактически важный поселок. В случае его потери, для росийских войск откроется путь далее на север - в направлении Межевой с последующим заходом в тыл всей группировке украинских войск, действующей по линии Покровск-Доброполье.

Также россияне активно продвигаются южнее - в направлении Гуляйполя Запорожской области.

По данным Deep State, продвижения зафиксированы в районе Ровнополья и Сладкого. Это район западнее бывшего Успеновского плацдарма ВСУ, который россияне ликвидировали на минувшей неделе.

Рывок россиян к Новопавловке, а также продолжение наступления на востоке Запорожской области, вызвал в Украине крайне тревожные настроения.

Волонтер Стерненко заявил, что "фронт розваливается", а Украина приближается к стратегической катастрофе, которая может привести к потерям, ставящим под угрозу существования украинской государственности.

Так Стерненко прокомментировал публикацию журналистки Анны Калюжной о ситуации на Новопавловском направлении.

Калюжная описывает со ссылкой на знакомых военных, как произошел обвал линий обороны ВСУ на Новопавловском и Гуляйпольском направлениях. По ее словам, после серий безуспешных штурмов, которые проводили украинские подразделения, значительная часть личного состава была утрачена, и удерживать позиции стало некому. Она подтверждает, что российские силы смогли зайти в глубину украинской обороны на этом участке, включая Новопавловку.

Журналистка пишет, что за последние месяцы такие прорывы стали происходить все чаще. По ее словам, с направления регулярно поступают сообщения от командиров, которые описывают критическое истощение бригад и нехватку людей из-за больших потерь в ходе штурмовых действий, идти на которые с целью отбить позиции у россиян подразделениям ВСУ приказывает командование. Она призывает прекратить контрштурмы и переходить к обороне там, где это возможно.

Стерненко добавил, что без "глобальных изменений на уровне не только военного управления, но и политического подхода" момент когда россияне зайдут в Запорожье и Днепр станет вопросом времени. По его словам, украинская оборона разваливается "под оглушительную тишину вокруг этих проблем".

После Стерненко о том, что Украина движется к стратегическому поражению, написал и военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке. "Cитуацию больше нельзя замалчивать ни пиар-акциями украинского Генерального штаба, ни попытками правительства в Киеве преуменьшить или игнорировать ее", - пишет он в Х.

По его словам, украинские журналисты и активисты осознали серьезность ситуации, но "ни украинская армия, ни ее западные партнеры не извлекают необходимых уроков из своих прошлых ошибок".

Он считает бесполезными поставки западной бронетехники "на фоне растущего доминирования России в области оптоволоконных и других беспилотных систем". "Западные страны продолжают ограничиваться спорадической помощью и инвестициями в стратегически переоцененные украинские беспилотники большой дальности", - пишет Репке и призывает снабжать Украину ракетами и дронами.

Также у него есть претензии к украинской власти. "Украинское правительство, похоже, воспринимает войну на уничтожение против своей страны лишь отчасти всерьёз. Где на самом деле дислоцируются якобы 17 000 человек, мобилизуемых каждый месяц, остаётся загадкой для большинства наблюдателей и солдат на фронте. Дезертирство и временное отсутствие на службе, зачастую приводящее к тому, что целые бригады существуют лишь на бумаге, в основном остаются безнаказанными. Это приводит не только к неверной оценке численности и боеспособности войск, но и к образованию значительных брешей на фронте и, как следствие, к повторным прорывам русских", - заявляет немецкий журналист.

По его мнению, в ноябре, вероятно, будет установлен новый годовой рекорд территориальных потерь.

"Это делает возможным ежемесячные потери размером с территорию немецкой земли Берлин. Таким образом, российское наступление в районах, прилегающих к крупным городам Днепр и Запорожье, — вопрос нескольких месяцев, максимум одного-двух лет. Факт остается фактом: если правительство в Киеве или его западные партнеры немедленно не изменят стратегическую позицию, Россия выиграет эту войну постепенно", - добавил Репке.

Помимо самых "горячих" направлений, есть изменения и на других участках фронта.

Минобороны РФ заявляет о взятии села Платоновка под Северском. Оно находится к северо-западу от города, около трассы Лиман-Славянск. То есть россияне таким образом пытаются обойти и отрезать Северск с запада.

На карте Deep State Платоновка обозначена под контролем ВСУ, а серая зона в 2.5 км от населенного пункта.

Таке Deep State пишет о продвижении россиян под Ямполем на Лиманском направлении.

Также российские войска продвинулсь к северу от Часового Яра - под Новомарково.

К обстрелам. Сегодня РФ нанесла удар по порту в Измаиле Одесской области. Паблики сообщили, что там загорелось турецкий танкер со сжиженным газом, из-за чего эвакуировали соседнее румынское село.

Также россияне нанесли ракетные удары по городу Балаклея, где погибли три человека и более десяти пострадали (на фото к этому материалу).

Зеленский в Париже и "дело Миндича"

Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала с близким к нему бизнесменом Миндичем, а также другими членами президентской команды в Кабмине, отправился в европейское турне.

Вчера он побывал в Греции, где провел переговоры о поставках в Украину сжиженного газа. А сегодня он прибыл во Францию, чтобы подписать "историческое" соглашение о поставках 100 французских истребителей "Рафаль" и 8 систем ПВО SAMP/T последнего поколения.

Сделка, правда, рассчитана как минимум на десять лет - то есть, указанные вооружения еще не произведены. И на ход нынешней войны никакого влияния скорее всего не окажут.

К тому же пока не ясно, как будут финансироваться эти сделки. Reuters отмечает, что переговоры о дополнительной помощи велись на фоне "политической и бюджетной нестабильности в Париже, которая ставит под сомнение реальный объем помощи со стороны Франции".

При этом публичная повестка встречи Зеленского и Макрона, а также договоренности по оружию являются, скорее всего, лишь антуражем к главной теме разговора (о которой не факт, что скажут публично) - донесение Зеленскому позиции европейцев относительно масштабного коррупционного скандала вокруг окружения президента Украины.

Напомним, крупнейшие европейские страны уже поддержали расследование НАБУ и заявили о необходимости борьбы с коррупцией в Украине.

Но теперь главный вопрос - какие практические шаги они предпримут. Коррупционный скандал уже широко используется как аргумент сторонникам прекращения (или сокращения) финансовой помощи Украине (например, Орбаном). Поэтому просто проигнорировать скандал, ограничившись общими заявлениями, европейцы вряд ли смогут. И у них есть два варианта действий.

Первый - взять с Зеленского обязательства отправить в СИЗО засветившихся в скандале чиновников, написать и утвердить программу борьбы с коррупцией и увеличения прозрачности управлений в госкомпаниях (с обновлением их руководства и набсоветов), провести конкурсы с правом решающего голоса "международных экспертов" на новых руководителей, а также ускорить проведение аналогичных конкурсов по отбору руководителей силовых структур, таможни и налоговой (чего Европа уже давно требует).

Для Зеленского такие условия будут неприятными (он не хочет терять контроль над силовиками), но в сложившейся ситуации это вариант, что называется, "отделаться малой кровью". Тем более, что сейчас можно пообещать все что угодно, а затем начать тихий саботаж процесса.

К слову, процесс реорганизации набсоветов и руководящих органов крупнейших госструктур уже начался - его вчера анонсировал Зеленский, а сегондня подтвердила премьер Свириденко. Впрочем, пока они не назвали никакой конкретики - кого на кого там будут менять.

Второй вариант более жесткий - европейцы могут потребовать от Зеленского перезагрузить всю команду. Отправить в отставку Ермака и правительство Свириденко, заменив их на неких "понятных" Западу, близких к грантовым структурам и посольствам G7 людей. Вроде Федорова, Кубракова, Кудрицкого и им подобных.

Этот план сейчас активно продвигает в Европе "антизеленская коалиция" (о которой мы подробно писали здесь).

Сегодня политическое крыло этой коалиции - партии "Евросолидарность" и "Голос" - официально призвали Банковую уволить Ермака, а также сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только "Слуги народа" и назначить новый Кабмин.

Одна из претензий к Ермаку - что он фигурирует на "пленках Миндича" как Али-Баба, о чем сегодня заявил нардеп Ярослав Железняк. "Алибабу", не конкретизируя, кто это, ранее упоминал глава НАБУ Клименко. По его данным, этот персонаж после скандала с расследованием против Миндича стал проводить совещания с силовиками о том, как остановить НАБУ и наказать его детективов. Ранее антикоррупционные активисты именно Ермака обвиняли в координации действий против НАБУ и САП.

То есть, со стороны "антизеленской коалиции" идут намеки на то, что у НАБУ есть прямой компромат на главу Офиса президента - по сути ключевого человека в окружении Зеленского, на которого завязан очень большой круг вопросов по управлению вертикалью власти и международной политике.

Неизвестно, захотят ли европейцы сейчас выдвинуть столь жесткие и широкие требования Зеленскому, но если это произойдет, то Банковой будет очень трудно их проигнорировать, учитывая зависимость от финансовой поддержки ЕС. Тем более, что коррупционный скандал может ещё более расшириться, перейдя, например, на сферу военных закупок - что НАБУ уже фактически прямым текстом анонсирует.

Отметим, что один из вероятных фигурантов этого расследования - бывший министр обороны Умеров - сейчас в длительной заграничной командировке, куда он отбыл с началом обысков у Миндича и Ко. Прошли слухи о том, что он уже предупредил Зеленского, что не вернется в Украину, но Центр по борьбе с фейками их опроверг.

Приведет ли скандал с Миндичем к развалу вертикали власти Зеленского, мы анализировали здесь.

При этом "дело Миндича" продолжает развиваться. Сегодня избирают меру пресечения еще одному фигуранту пленок - бывшему вице-премьеру Чернышеву, подозреваемому в незаконном обогащении. По версии следствия, Чернышов посещал офис, где легализовывали коррупционные деньги. Детективы задокументировали передачу ему и его доверенному лицу более 1,2 миллиона долларов и почти 100 тысяч евро наличными. Прокуратура требует арестовать его с правом выхода под залог в 55 миллионов гривен.

Отдельный аспект "дела Миндича" - удержится ли Зеленский вообще у власти по его итогам (и он тесно связан с тем, примет ли Европа второй, более жесткий вариант действий).

Поездка во Францию и заключение десятилетнего соглашения с Макроном вполне можно трактовать и как попытку Зеленского заручиться личной политической поддержкой руководства Франции. Например, в форме обязательств осуществлять крупные заказы у французского ВПК на протяжении многих лет - что скорее всего и подразумевает схема по закупке "Рафалей" и SAMP-TI. Подразумевается, что продолжение закупок может гарантировать лишь Зеленский.

Возможно, аналогичная схема уже была опробована с Трампом, у которого резко прекратились призывы к Зеленскому пойти на выборы после подписания "ресурсной сделки".

Но тем не менее, пока ситуация с политическим будущим Зеленского остается зыбкой. В связи с этим ряд заявлений сделал находящийся в СИЗО бизнесмен Коломойский, который, как мы уже сообщали, мог дать показания в рамках "дела Миндича".

В суде по своему уголовному делу Коломойский заявил, что "Наполеона-Зеленского скоро не будет". Поскольку реальным организатором всех схем Миндич быть не мог. Как считает олигарх, у Миндича для разработки подобной схемы не хватило бы интеллектуальных способностей. "Он идиот, черт. Ну какой из него глава мафии?" - сказал Коломойский.

Также он предположил, что Миндич мог сбежать, так как боялся, что реальные организаторы схемы могут его убить, чтоб "спрятать концы в воду".

Иными словами, пока эта тема реально грозит Зеленскому в той или иной форме потерей власти. Какие группы могут возглавить страну после нынешнего президента, мы отдельно разбирались здесь.

Влияние "дела Миндича" на войну

Одна из популярных конспирологических версий о причинах начала коррупционного скандала с ближайшим соратником президента Тимуром Миндичем объясняет их попытками Дональда Трампа принудить Владимира Зеленского ускорить переговоры о завершении войны, приняв российские условия: передачу всей Донецкой области и др.



Мы уже объясняли, почему эта версия не имеет отношения к реальности: атака на Зеленского сейчас осуществляется преимущественно силами, никак с Трампом не связанными - созданными при поддержке Демократической партии США антикоррупционными органами и грантовыми структурами под патронатом и при поддержке европейцев. И эти силы совсем не "партия мира". Наоборот: они традиционно выступают против любых компромиссов с РФ, за войну до победного конца, и даже намеки на такие компромиссы называют предательством и капитуляцией.



Более того, даже если допустить, что Трамп действительно хотел бы надавить на Зеленского, чтобы тот принял условия Владимира Путина, и что Зеленский готов такому давлению уступить, то коррупционный скандал с Миндичем затруднил бы реализацию этого плана. По позициям Зеленского нанесен очень серьезный удар. И в таких условиях президент все меньше способен на некие резкие движения, чреватые обострением внутриполитической ситуации. А возможные уступки по условиям завершения войны как раз относятся к таким движениям. Напомним, Зеленскому уже поступали угрозы из радикальных кругов, что если он согласится на передачу всей Донецкой области России, то это обернется для него не только политической, но и физической смертью.

В связи с этим в ходу альтернативная конспирологическая версия, согласно которой дело Миндича раскручивают по заказу западной "партии войны", чтобы поставить Зеленского под полный контроль и не допустить принятия им предложений Трампа об уступках России и побудить воевать дальше.



Впрочем, какими бы ни были мотивы инициаторов коррупционного скандала, дальнейшее развитие ситуации и условия завершения войны будут определять главным образом объективные факторы. В первую очередь это ситуация на фронте, ситуация внутри Украины и ситуация с западной помощью. И по всем трем пунктам положение для Киева складывается угрожающе. Причем "Миндич-гейт" резко усугубляет все проблемы.



На фронте нарастает преимущество РФ, причиной которого в значительной степени является нехватка личного состава у ВСУ и падение боевого духа в армии, проявлением чего, в частности, стал рост дезертирства. Коррупционный же скандал еще больше увеличивает число уклонистов и бегущих в самоволку.



Европа, на плечи которой сейчас легла вся финансовая поддержка Украины, и до коррупционного скандала испытывала трудности в изыскании средств. Теперь же, после разоблачений масштабной коррупции, как признают сами европейские лидеры, ситуация с этим еще более усложнилась.

Что касается внутренней ситуации, то коррупционный скандал поставил страну перед лицом острейшего политического кризиса, резко подорвал доверие к власти и лично к Зеленскому.



Если все эти негативные факторы в ближайшее время не будут купированы, то украинская власть и ее западные партнеры окажутся перед лицом необходимости тяжелых решений об уступках ради завершения войны, чтобы избежать полного коллапса обороны и государства. Особенно в случае, если политический кризис приведет к уходу с поста Зеленского и новые руководители страны объявят о необходимости болезненных компромиссов, свалив всю ответственность за это на провалы предшественника.



Впрочем, это не единственный сценарий. Ответом власти (кто бы ее ни представлял после коррупционного скандала) и европейских партнеров на ухудшение ситуации могут стать не компромиссы для скорейшего завершения войны, а снижение мобилизационного возраста, применение репрессивных механизмов против уклонистов и дезертиров, общее ужесточение внутренней политики и затягивание поясов населением.



Это продлит войну, но может и не изменить общую негативную тенденцию.

Европа требует усиливать мобилизацию

Один из ключевых вопросов по войне в Украине - сможет ли Европа аккумулировать средства для дальнейшей поддержки Киева (США, напомним, помогать Украине отказались и готовы только продавать оружие).

Еврокомиссия заявила странам ЕС, что Украине на ближайшие два года войны нужно 135,7 млрд евро и европейцам придется самим искать деньги или брать совместный долг, если не удастся согласовать "репарационный кредит" за счет российских активов.

Об этом сообщает Financial Times и Reuters со ссылкой на источники.

Деньги нужно найти до апреля 2026 года.

"Мы определили три основных варианта: поддержка, финансируемая государствами-членами посредством грантов, ограниченный регрессный кредит, финансируемый за счет заимствований Союза на финансовых рынках, или ограниченный регрессный кредит, привязанный к остаткам денежных средств иммобилизованных активов", — заявила фон дер Ляйен в письме.

"Учитывая срочность ситуации, различную сложность вариантов и необходимость начать выплаты ко второму кварталу 2026 года, любой выбранный вариант может быть разработан как переходный и ограниченный по времени", — говорится в документе.

Она добавила, что эти три варианта можно комбинировать или применять последовательно - безвозмездная поддержка и заимствования ЕС "могли бы служить промежуточными решениями" до тех пор, пока не будет принят новый долгосрочный бюджет блока, который вступит в силу в 2028 году и может послужить гарантией для кредитов, финансируемых ЕС.

Напомним, что против кредита за счет активов РФ выступает Бельгия - основной держатель средств. А также Венгрия и Словакия. Чем, видимо, и объясняется наличие у фон дер Ляйен других вариантов финансирования Украины - за счет стран-участниц Евросоюза.

Будут ли выделены огромные суммы, запрашиваемые Еврокомиссией - вопрос открытый. Но уже сейчас идут торги по этому вопросу не только внутри блока. Возникают определенные требования и к Украине.

Как мы уже писали, они могут касаться внутренних процессов, связанных с влиянием на украинскую политику. Под предлогом "дела Миндича" Запад может ужесточить условия выдачи средств Украине - тем более, что "евроскептики" открыто говорят о необходимости прекратить давать деньги Киеву на фоне коррупционного скандала.

Но есть, похоже, и более прикладное требование военного порядка.

На минувшей неделе в отношении Украины прозвучало несколько вполне однозначных сигналов от европейцев - о том, что нужно ужесточать мобилизацию.

Сперва этот призыв озвучил мэр Киева Кличко, который приехал в Берлин и оттуда заявил, что нужно снизить возраст мобилизации с 25 до 22 лет.

Такие комментарии от мэра Киева довольно неожиданны - поскольку это не только не зона его ответственности, но и не его экспертная область. Из чего можно заключить, что о снижении мобилизационного возраста Кличко попросил заявить кто-либо из его немецких друзей (у мэра Киева традиционно широкие связи и круг общения в Германии).

Затем канцлер Германии Мерц призвал Зеленского закрыть границы для молодых парней, чтоб те могли "послужить своей стране". В тот же день и сам президент Украины признал, что Запад призывает Украину увеличить масштабы мобилизации, которые сейчас составляют около 30 тысяч в месяц.

То есть, судя по всему, Европа реально давит на Зеленского по снижению мобилизационного возраста. И не исключено, что эту тему европейцы сейчас плотно увязывают с продолжением дальнейшего финансирования Киева.

Для Европы, у которой остро стоит проблема увеличения ассигнований для Украины, вопрос оправданности этих вложений становится ключевым - особенно, в условиях просаживания фронта в Днепропетровской и Запорожской областях. Ввиду проблем с обороной убедить страны ЕС усилить финансирование Украины будет крайне сложно - если Киев не сделает заметных шагов по стабилизации фронта.

Снижение мобилизационного возраста, возможно, как раз и видится европейцами одним из таких шагов (тем более, что к этому Киев ещё с прошлого года призывают страны Запада).

Зеленский пока на этот шаг не идет - особенно с учетом коррупционного скандала, который сильно усложнил внутриполитическое положение президента. Более того, сейчас украинская власть двигается вообще в противоположном направлении, готовя внедрение контрактной системы, которая, как обещает правительство, даст возможность уволиться на год со службы даже действующим бойцам (сейчас во время военного положения все контракты бессрочные).

Впрочем, если давление Европы будет возрастать, а ситуации на фронте ухудшаться, то Банковая может пойти на снижение возраста мобилизации. Причем уже не в столь отдаленном будущем.