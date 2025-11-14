В посёлке Белицком на пути к Доброполью после обстрелов бушуют пожары. Видео
В посёлке городского типа Белицком, что на добропольском направлении, обстрелами разрушается жилая застройка.
Кадры из прифронтового населённого пункта опубликовали украинские телеграм-каналы.
Согласно карте военного обозревателя Deep State, расстояние от Белицкого до линии боевого соприкосновения составляет около трёх километров.
Ранее появилось видео из Мирнограда, который обстреливает армия РФ.
Война в Украине продолжается 1360-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 14 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг войска РФ продолжили продвигаться в сторону Гуляйполя. По данным мониторингового канала Deep State, противник занял посёлки Ровнополье и Яблоково на востоке Запорожской области. Также россиянам удалось крупное продвижение в Днепропетровской области: там враг захватил сёла Кирпичное, Егоровку и Даниловку. Под Покровском неприятель продвинулся в двух районах.
