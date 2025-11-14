В Вооруженных силах Украины разработали меры противодействия планам РФ по захвату Покровска и Мирнограда Донецкой области.

Об этом заявил главнокомандующий Александр Сырский в своем Telegram-канале.

По его словам, он провел совещание с командирами непосредственно в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

"Противник не оставляет попыток прорваться к жилой застройке, многоквартирным домам и закрепиться там для расширения зоны контроля. С учётом этого разработали комплекс мер по противодействию планам врага.

Наибольшее внимание – вопросам устойчивой логистики подразделений Сил обороны Украины, а также противодействия использованию противником FPV-дронов, разведывательных БПЛА, артиллерии и минометов. Отработали дополнительные варианты действий при разных условиях развития ситуации", – написал главком.

Ранее Сырский заявлял, что противник захватил три населённых пункта в Запорожской области, ситуация на этом участке фронта значительно ухудшилась.

Война в Украине идет 1360-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 14 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг россияне продолжили продвигаться в сторону Гуляйполя. По данным мониторингового канала Deep State, они заняли Ровнополье и Яблоково на востоке Запорожской области. Также у армии РФ крупное продвижение в Днепропетровской области: там она захватила населенные пункты Кирпичное, Егоровка и Даниловка. Под Покровском российские войска продвинулись в двух районах.

