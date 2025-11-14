Ситуация на востоке Запорожской области складывается для Вооруженных сил Украины неблагоприятной. Остановить наступление РФ на этом направлении пока не удается.

Об этом сообщает военный эксперт Константин Машовец.

По его оценке, основные негативные изменения произошли западнее реки Янчур. Российские подразделения смогли форсировать ее на ряде участков, захватили Успеновку и продвинулись дальше на запад примерно на 6–7 километров.

В межиречье Вовчей и Янчура штурмовые группы вышли к линии Новоалександровка–Алексеевка и закрепились восточнее Егоровки. На флангах также отмечены небольшие продвижения в сторону дороги Гуляйполе–Великая Новоселка и в направлении Малиновки.

Машовец пишет, что это стало возможным благодаря концентрации сил на узком участке фронта и быстрому подтягиванию основных подразделений на линии, где штурмовые группы добились локального успеха. Российские войска активно наращивают давление именно там, где им удается продвигаться.

Эксперт отмечает, что ситуация для Украины здесь складывается неблагоприятно.

"Перспективы на этом направлении явно не очень благоприятные для ЗСУ. Противник за последние несколько недель заметно увеличил темпы продвижения своих передовых подразделений и ни в коем случае не собирается их снижать. И пока что не видно возможности Вооруженных сил Украины хотя бы уменьшить их", - написал Машовец.

Он считает, российское командование стремится обойти Гуляйпольский район обороны с севера и перерезать ключевые коммуникации, ведущие к нему со стороны Покровского. Если нынешний темп продвижения сохранится, россияне могут попытаться выйти к реке Гайчур и дороге Гуляйполе–Покровское, а затем приблизиться к Покровскому с юго-востока.

В перспективе противник может усилить наступление дополнительными силами, чтобы завершить охват Гуляйполя и перейти к его непосредственному штурму.

Тем временем народный депутат Марьяна Безуглая спрогнозировала потерю Гуляйполя в Запорожской области.

Напомним, что Гуляйполе - важный укрепрайон ВСУ в Запорожской области. Украинский военный телеграм-канал Deep State в среду сообщил, что российские войска вышли на оперативный простор при наступлении на город.