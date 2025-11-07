Вчера российская армия достигла северо-западных, северо-восточных и северных окраин Покровска Донецкой области.

Об этом сообщает в соцсети Х военный обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке.

По его наблюдениям, ВСУ пока только обороняются.

"Почему ни одно геолокационное наблюдение в Покровске или его окрестностях не указывает на то, что где-то в районе города успешно проводится какая-либо украинская контрнаступательная операция? И нет. Вывешивание флага на здании, которое никогда не находилось под контролем России, не является успешной контрнаступательной операцией", - написал Репке.

Напомним, вчера Рёпке усомнился в заявлениях ВСУ о том, что они зачистили центр Покровска.

Между тем нардеп Марьяна Безуглая считает, что россияне отвлекли Вооруженные силы Украины в районе Доброполья и в Покровске ради прорыва в Днепропетровской и Запорожской областях.

Война в Украине идет 1353-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 7 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня, 6 ноября. По данным украинских ресурсов, в четверг армия РФ значительно продвинулась в Мирнограде, что возле Покровска, и у Удачного в направлении трассы на Павлоград. Украинские военные заявляют, что Покровск ВСУ могут потерять в считанные дни. Также россияне продвинулись в Запорожской области, южнее Запорожья у Степногорска и на востоке, захватив Павловку.

