Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные в Покровске Донецкой области могут сами принять решение о выводе сил, когда посчитают необходимым.

Об этом глава государства сказал в интервью Bloomberg.

По словам Зеленского, бойцов никто не заставляет отдавать свои жизни ради руин.

"Я поддержу наших солдат, особенно командиров, которые там находятся, в том, как они могут контролировать ситуацию. Иначе это будет слишком дорого для нас. Самое главное для нас - наши солдаты", - сказал президент.

По его мнению, Россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить президента США Дональда Трампа заставить Украину согласиться на вывод войск из Донбасса, но Киев против такого сценария.

"Мы не можем уйти с востока Украины. Никто этого не поймёт, люди этого не поймут. И главное, никто не даст вам гарантий, что, захватив тот или иной город, они не продвинутся дальше. Сдерживающего фактора нет", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что российские войска "не обладают такой уж большой мощью".

Напомним, в понедельник главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия перебросила в район Покровска 150 тысяч военнослужащих. По его словам, этот шаг был направлен на окружение Покровска и соседних городов.

