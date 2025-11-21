Анализируем итоги 1367-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Вчера военное руководство РФ доложило Путину о захвате Купянска в Харьковской области, а также Ямполя в Донецкой.

Украинский Генштаб это опроверг, также военный паблик Deep State не подтверждает новых продвижений россиян там. Но российское минобороны сегодня снова заявило о захвате указанных городов, публикуя видео с флагами РФ из Купянска.

Украинские военные говорят, что в Ямполе бои, которые идут за несколько ключевых улиц.

"Над участком сгущаются тучи в переносном смысле, трасса Т0513 (на Лиман - Ред.) частично под контролем врага и, соответственно, может простреливаться. Противник пытается перекрывать подходы и устраивать засады, что усложнит манёвр и логистику, добавляя ещё один узел напряжения на этом участке фронта", - пишет боец с позывным "Мучной".

Кроме того, по его данным, российские войска проникли уже в юго-восточные районы Лимана.

При этом, по данным Deep State, россияне продвинулись вокруг Покровска, а также в Мирнограде.

Хотя карта этого не отображает, но Покровск полностью потерян, заявил украинский военный Владислав Потоцкий после выхода из города. Коридор для выхода из этого участка уже меньше двух километров.

"Вышли с позиции, живы-здоровы. Смогли выйти на связь. К сожалению, с неутешительными новостями, Покровск мы полностью потеряли. Ситуация катастрофическая, проход, по которому можно отступить из Мирнограда, составляет примерно 1,8 км, это без серой зоны, при этом в районе Мирнограда и Ровного враг пытается еще больше сузить этот коридор", - пишет Потоцкий.

Также у российских войск продвижение к востоку от Добропольского выступа.

К югу от Константиновки россияне практически полностью захватили Иванополье, заявил украинский военный с позывным "Мучной". После этого села начинаются уже южные окраины Константиновки.

Кроме того, у россиян имеется продвижение под Степногорском к югу от Запорожья.

Напомним, параллельно войска РФ наступают на один из ключевых укрепрайонов Запорожской области - Гуляйполе, к которому фронт подошел уже вплотную.

28 пунктов Трампа

Вчера украинские нардепы, а также американское издание Axios опубликовало все 28 пунктов плана, подготовленного США для Украины.

Вот эти пункты:

1. Суверенитет Украины будет подтвержден.

2. Будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении между Россией, Украиной и Европой. Все неоднозначности последних 30 лет будут считаться решёнными.

3. Ожидается, что Россия не вторгнется в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше.

4. Будет проведен диалог между Россией и НАТО при посредничестве США для решения всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации с целью обеспечения глобальной безопасности и расширения возможностей для сотрудничества и будущего экономического развития.

5. Украина получит надёжные гарантии безопасности.

Axios пишет, что это будут десятилетние гарантии безопасности со стороны США, которые будут задействованы, если Россия снова атакует Украину. Конкретные меры будут на усмотрение американцев, но не исключается ни один из вариантов помощи, от санкций и военных поставок до прямого вступления в войну.

6. Численность Вооружённых сил Украины будет ограничена 600 000 человек.

Axios пишет, что, по словам украинского чиновника, в армии Украины сейчас численность 800 000–850 000 человек, а до войны было около 250 000 человек.

7. Украина соглашается закрепить в своей конституции отказ вступать в НАТО, а НАТО соглашается включить в свой устав положение, что Украина не будет принята в будущем.

8. НАТО соглашается не размещать войска в Украине.

9. Европейские истребители будут размещены в Польше.

10. Гарантия США:

- США получат компенсацию за гарантию;

- Если Украина вторгнётся в Россию, она потеряет гарантию;

- Если Россия вторгнётся в Украину, помимо решительно скоординированного военного ответа, все глобальные санкции будут восстановлены, признание новой территории и все другие выгоды этой сделки будут отменены;

- Если Украина запустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу без причины, гарантия безопасности будет признана недействительной.

11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ к европейскому рынку на время рассмотрения этого вопроса.

12. Мощный глобальный пакет мер по восстановлению Украины, включая, но не ограничиваясь:

- Создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, дата-центры и искусственный интеллект.

- Соединённые Штаты будут сотрудничать с Украиной для совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры страны, включая трубопроводы и склады.

- Совместные усилия по восстановлению районов, пострадавших от войны, для восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов.

- Развитие инфраструктуры.

- Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов.

- Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий.

13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику:

- Снятие санкций будет обсуждаться и согласовано поэтапно и индивидуально.

- Соединённые Штаты заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве для взаимного развития в областях энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, дата-центров, проектов по добыче редкоземельных металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностей.

- Россия будет приглашена вновь присоединиться к G8.

14. Замороженные средства РФ будут использоваться следующим образом:

- 100 миллиардов долларов замороженных российских активов будут инвестированы в усилия под руководством США по восстановлению и инвестициям в Украине;

- США получат 50% прибыли от этого предприятия. Европа добавит 100 миллиардов долларов для увеличения объема инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные европейские фонды будут разморажены. Оставшиеся замороженные российские средства будут инвестированы в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты в определённых областях. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и расширение общих интересов, чтобы создать сильный стимул не возвращаться к конфликту.

15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для содействия и обеспечения соблюдения всех положений настоящего соглашения.

16. Россия закрепит в законе свою политику ненападения по отношению к Европе и Украине.

17. Соединённые Штаты и Россия согласятся продлить действительность договоров о нераспространении и контроле ядерного оружия, включая договор СНВ-I.

18. Украина соглашается быть неядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

19. Запорожская атомная электростанция будет запущена под надзором МАГАТЭ, а произведённая электроэнергия будет распределена поровну между Россией и Украиной — 50:50.

20. Обе страны берут на себя обязательство внедрять образовательные программы в школах и обществе, направленные на продвижение понимания и терпимости к различным культурам, а также на устранение расизма и предрассудков:

- Украина примет правила ЕС по религиозной терпимости и защите языковых меньшинств.

- Обе страны согласятся отменить все дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских СМИ и образования.

- Вся нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены.

21. Территории:

- Крым, Луганская и Донецкая области будут признаны де-факто российскими, в том числе Соединёнными Штатами.

- Херсон и Запорожье будут заморожены вдоль линии контакта, что фактически будет означать признание вдоль линии контакта.

- Россия откажется от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов.

- Украинские войска покинут территорию Донецкой области, которую они сейчас контролируют, и эта зона отхода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной территорией, принадлежащей Российской Федерации. Российские войска не войдут в эту демилитаризованную зону.

22. После согласования будущих территориальных договорённостей как Российская Федерация, так и Украина обязуются не менять эти условия силой. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения этого обязательства.

23. Россия не будет мешать Украине использовать реку Днепр для коммерческой деятельности, и будут достигнуты соглашения о свободной транспортировке зерна через Черное море.

24. Будет создан гуманитарный комитет для решения нерешённых вопросов:

- Все оставшиеся заключённые и тела будут обменяны по принципу "все за всех".

- Все гражданские задержанные и заложники будут возвращены, включая детей.

- Будет реализована программа воссоединения семей.

- Будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.

25. Украина проведет выборы через 100 дней.

26. Все участники этого конфликта получат полную амнистию за свои действия во время войны и обязуются не выдвигать никаких претензий и не рассматривать жалобы в будущем.

27. Это соглашение будет юридически обязательным. Его реализация будет контролироваться и гарантироваться Советом мира во главе с Трампом. За нарушения будут введены санкции.

28. Как только все стороны согласятся с этим меморандумом, прекращение огня вступит в силу сразу после того, как обе стороны вернутся к согласованным пунктам для начала реализации соглашения.

Дедлайн для Зеленского

Официальная реакция Украины на план пока сдержанная, и публично план Трампа Киев не отвергал.

При этом украинское руководство уже дает понять, что недовольно многими пунктами, и предлагает Штатам их поменять.

Секретарь СНБО Умеров заявил о "красных линиях" Украины. И что, вопреки заявлениям американцев, не одобрял план, когда находился в Штатах (хотя прямо противоположную информацию накануне озвучила спикер Белого дома Левитт - она сказала, что Умеров согласился с ключевыми пунктами плана).

Также о "красных линиях" сделала заявление представительница Украины в ООН. Она заявила, что нужно останавливать войну по линии фронта (то есть без вывода войск из Донбасса, который прописан в плане Трампа), нельзя сокращать армию и убирать из конституции стремление в НАТО. Также дипломат дала понять, что Киев не пойдет на компромиссы по вопросу языка.

Затем специальное видеообращение записал Зеленский. Он подтвердил, что американцы давят по поводу принятия плана, он хочет внести в него изменения, но не ответил на два главных вопроса - что именно он хочет поменять и что он будет делать, если американцы эти правки вносить откажутся.

"Красные линии" он упомянул, но четко не обозначил, ограничившись лишь словами про "честь и достоинство" и обещаниями "не предавать Украину".

Это указывает на то, что Зеленский не уверен до конца, добьется ли он желаемых изменений в плане, а потому он как бы оставляет себе пространство для маневра, чтоб любой вариант мирного соглашения представить как "победу чести и достоинства".

Также это указывает на то, что Зеленский ещё не определился, как реагировать, если США не станут вносить изменения в план. Отказаться в таком случае его принимать, рискуя полностью потерять поддержку Вашингтона (и о таком риске Зеленский прямо сказал), либо согласиться с предложениями, потому что "мы, конечно, стальные, но даже самый крепкий металл может не выдержать".

Поэтому в обращении Зеленского столь много недосказанности по сути, несмотря на жесткость по форме.

Одновременно президент попытался использовать ситуацию, чтобы сбить накал коррупционного скандала с Миндичем. Отсюда в обращении призывы к единству, к прекращению внутреннего раздрая и призывы "помнить, кто наш настоящий враг".

Впрочем, не факт, что это подействует в нынешней, уже сильно обострившейся внутриполитической ситуации, которая усугубляется крайней неопределенностью с дальнейшими перспективами по войне и миру.

Но вернемся к мирному плану, который Украина при поддержке Европы сейчас будет пытаться изменить (Британия, Франция и Германия, по данным западных СМИ, "ошеломлены" "капитуляцией", которую предлагает Трамп, и будут пытаться предлагать альтернативы).

Главный вопрос в том, позволят ли США это сделать. Западные СМИ со вчерашнего дня пишут, что Трамп ждет от Зеленского согласия на план до 27 ноября. И если этого согласия не будет, то после 27 ноября США прекратят военные поставки, а также разведывательную поддержку Украины.

И этот дедлайн официально подтвердил сегодня и сам Трамп. Он сказал, что День благодарения - 27 ноября - является "подходящим временем" для Украины, чтобы согласиться на предложенное США соглашение.

"Украина теряет территорию, а Путин не хочет продолжать войну", - добавил Трамп. Он также заявил, что "Украина неизбежно потеряет" оставшиеся части Донбасса.

Возвращаясь к дедлайну - сегодня сам Зеленский уже обмолвился, что Украину ждет неделя переговоров по мирному плану Трампа. То есть как раз до 27 ноября - учитывая, что план Зеленскому официально представили вчера.

То есть, похоже, на этот раз Штаты действительно "выкатили" план, принятие которого жестко увязано по срокам - с вероятными последующими сакнциями в случае отказа подписать документ.

Именно этим, как мы уже писали выше, объясняется уклончивость реакции Зеленского. Ведь если вспомнить предыдущие мирные предложения США, то ничего не мешало украинскому президенту отвергать их совершенно открыто - как он уже не раз отвергал вывод сил из Донбасса и другие идеи, продвигаемые американцами. Но сейчас этого нет, власть Украины говорит лишь о неких "красных линиях", но ничего не отметает публично. И это крупное изменение ситуации - в сравнении с предыдущими попытками Трампа остановить войну.

Также характерно, что после представления Зеленскому плана Трампа американские чиновники заявили, что теперь "мяч на стороне Киева" - то есть именно украинские власти должны дать свое согласие на его реализацию, причем в краткие сроки. Аналогичную позицию занял и Кремль - Песков призвал Зеленского как можно скорее ответить на план Трампа.

Другими словами, и США, и Россия сейчас ждут, что скажет Зеленский. Какой будет его ответ?

Вчера мы предполагали, что Зеленский не будет "с порога" отвергать план, а выразит готовность его обсуждать, но затем, при поддержке европейцев и "ястребов"-республиканцев, попытается добавить туда условия, которые точно не примет Москва, после чего обвинит Кремль в нежелании договариваться и потребует от Трампа новых санкций и "Томагавков". Эту тактику Банковая ранее применяла неоднократно и, судя по вчерашним заявлениям Зеленского, хочет применить и сейчас.

Президент Украины прямо не отверг план, но сказал, что над ним ещё нужно поработать. В том числе он намерен поговорить по этому поводу с Трампом. А украинские чиновники на разных уровнях уже дали понять, что именно хочет поменять в плане Киев - убрать требование о выводе ВСУ из Донецкой области, не вводить ограничения для армии, не возвращать права русскому языку, не запрещать Украине становиться членом НАТО.

Очевидно, если эти пункты будут исключены, то Россия откажется принимать план. Что вчера и показал Путин, проведя совещание с военными и приняв от них "победные доклады" о взятии городов. Хоть Генштаб ВСУ эти заявления уже опроверг, но показателен сам факт того, что они прозвучали: Москва таким образом как бы дает понять, что "мы владеем инициативой на фронте, и если Киев план Трампа не примет, то мы получим все то же, но военной силой. А может, и ещё больше получим".

Есть ли вариант, при котором Зеленский примет "план Трампа" в его нынешнем виде или же с минимальными корректировками, против которых не будет возражать Москва?

Есть. Но только в случае жесткого давления со стороны Трампа. И в этом плане мяч сейчас на стороне не столько Киева, сколько Вашингтона.

Если Трамп действительно объявит Зеленскому, что в случае отказа принимать план его ждут последствия в виде, например, блокирования поставок оружия и развединформации, введение американских санкций и уголовных дел против руководства Украины, то, вполне вероятно, Банковая согласится принять план. Если таких предупреждений сделано не будет, то с вероятностью, близкой к 100%, Киев план не примет. А точнее - постарается внести в него принципиальные изменения, которые отвергнет РФ.

Хотя пока все указывает на то, что сроки поставлены жестко, и за их несоблюдение американцами будут применены меры воздействия на Украину.

При этом в плане помимо США, Украины и России присутствует ещё одна сторона - Европа. Она упоминается в нескольких пунктах. В частности, европейские страны, как члены НАТО, должны будут проголосовать за решение Альянса не принимать Украину. Они также должны будут внести свою долю размером 100 млрд долларов в фонд восстановления Украины и передать в этот же фонд часть замороженных российских активов. Кроме того, они должны будут снять санкции с РФ и взять обязательство не отправлять войска в Украину после прекращения огня.

Европа уже жестко раскритиковала план Трампа. Однако, если на него согласится Киев, то и европейцы так или иначе будут вынуждены в этот план вписаться.

Наконец, пока никак официально содержание плана не комментировала Россия. И своего согласия либо несогласия с ним не подтверждала. Ранее западные СМИ писали, что Москва участвовала в разработке плана и поддерживает его в нынешнем виде. Но если это и так, то до конца непонятно, действительно ли РФ готова идти по этому плану либо же дала свое предварительное согласие на него лишь из расчета, что Зеленский план Трампа точно отвергнет. А если же вдруг он на него согласится, то Москва может переиграть ситуацию.

Такой вариант исключать нельзя. Но некоторые признаки указывают на то, что Кремль готов поддержать план Трампа в его нынешнем виде. В частности - комментарии близких к Кремлю экспертов.

«Фигурируемый сейчас документ (план Трампа - Ред.) практически полностью соответствует целям Кремля, заявленным в Стамбуле и потом расширенным в июне 24 года (Стамбул + территории). Фигурируемый сейчас документ вообще ни в одном пункте не соответствует целям, заявленным Украиной и глобалистским Западом. Если мир будет подписан на таких или близких условиях, буду считать это безоговорочной или почти безоговорочной победой России», - пишет российский телеграмм-канал Ватфор, основателем которого является один из близких к Кремлю военных аналитиков Сергей Полетаев.

"План Трампа" в его нынешнем виде действительно выполняет почти все требования Москвы в их последней, "аляскинской", редакции.

В плане зафиксировано лишь три серьёзные уступки РФ - передача 100 млрд долларов из замороженных активов на восстановление Украины, вывод войск из Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, а также гарантии безопасности Украины на основе статьи 5 НАТО. Впрочем, последние выписаны общими словами и не гарантируют прямую военную поддержку Альянса Украине в случае нового вторжения РФ. Кроме того, план содержит условия, при которых эти гарантии отзываются (например, если США сочтут, что возобновление военных действий произошло по вине Киева).

Что касается Украины, то план предусматривает много уступок с ее стороны. Хотя и не все эти уступки выглядят критично. Например, ограничение численности армии в 600 тысяч человек - это очень большой размер войска, которое в мирное время страна вряд ли потянет. Возвращение прав русскому языку - фактические констатация реальной ситуации в стране, где миллионы людей говорят на русском, а также снятие темы постоянных языковых скандалов. Членство в НАТО и так для Киева практически нереально. Вывод войск из Донецкой области - болезненная уступка, но, с учетом тяжелой ситуации на фронте и неопределенности с европейской помощью, кто может гарантировать, что положение ещё более не ухудшиться, а значит, и уступки потребуются значительно большие, чем предлагаются сейчас?

Кроме того, что важно, Украина, взамен на уступки, получает по плану Трампа много бонусов, включая гарантии выделения средств на восстановление страны, подтверждение пути в Евросоюз с открытием европейского рынка для украинских товаров ещё до вступления в ЕС.

В целом план Трампа, если он будет реализован, дает шанс и Украине, и России зарыть топор войны, забыть все произошедшее как страшный сон и быстро вернуться к нормальной жизни, двигаясь к процветанию. Ну а дальше уже все будет зависеть от двух стран - хватит ли у них ума воспользоваться этим шансом и восстановить отношения друг с другом на принципах мирного сосуществования. Либо они воспримут это лишь как передышку перед новой войной.

Впрочем, пока это все теоретические рассуждения. План Трампа ещё не одобрен. И со многих сторон предпринимаются огромные усилия, чтобы сорвать его утверждение и реализацию. И сейчас ключевой вопрос - какие конкретные меры готов предпринять Трамп, чтобы свой план продавить.

Что произошло на встречи с Зеленским фракции "Слуга народа"

Вчера состоялась встреча фракции "Слуги народа" с Зеленским, от которой в политкругах ждали неких кардинальных перемен. Либо отставки Ермака, чего, по данным ряда источников, требуют многие "слуги", а также глава фракции Давид Арахамия. Либо призыва Зеленского к отставке Арахамии, чтобы подавить бунт во фракции, о чем также ходили накануне слухи.



Также ожидался в целом жесткий разговор "слуг" с президентом по поводу последнего коррупционного скандала.



Однако, по итогу, ничего не произошло.



Президент сказал, что Ермак остается, но и Арахамию уволить не требовал. По отзывам присутствовавших на встрече депутатов, острых вопросов по коррупционному скандалу, за исключением двух-трех нардепов, вообще никто не задавал.

А сам Зеленский сказал, что этот скандал используют россияне и американцы, чтобы склонить Украину к уступкам. А также намекнул, что ведется расследование в отношении неких сил внутри страны, которые помогают качать ситуацию. Также он заявил, что ничего не знал о коррупционных схемах в "Энергоатоме".

Такие итоги заседания фракции уже вызвали полные разочарования комментарии представителей "антизеленской коалиции", которые рассчитывали, что фракция вчера должна была или "дожать" Зеленского на отставку Ермака, либо расколоться.

А потому произошедшее там восприняли как "победу Ермака" и признак восстановления контроля Банковой над своей фракцией, несмотря на коррупционный скандал.

Однако опрошенные "Страной" источники во фракции "Слуга народа" говорят, что ситуация далеко не столь однозначна.

По их словам, перед вчерашними событиями Арахамия и первый вице-премьер Федоров (оба считаются противниками Ермака) говорили с Зеленским. Зеленский в резкой форме дал понять, что Ермака увольнять не будет. Разговор, по словам источника, был очень тяжелый и на повышенных тонах. Но по итогу договорились на фракции ситуацию не нагнетать.

Поэтому все и прошло тихо, так как об этом депутатов попросил Арахамия, который, убедившись, что сходу Зеленского "продавить" на увольнение Ермака не удалось, решил взять паузу.

Но в целом, по мнению высокопоставленного источника во фракции, события сейчас развиваются не в пользу Ермака.

"Из ресурсов у него остался только президент. Премьер Свириденко перешла в режим сотрудничества с парламентом. Она быстрее всех поняла, куда ветер дует, и надеется сохраниться. Премьер слушает Ермака, а потом звонит Стефанчуку и спрашивает, пройдет ли это через Раду. Если, конечно, президент ее наберет, она будет делать, но он же не будет ей звонить ежедневно. То есть экономику у ОП забирают. Стефанчук тоже вспомнил, что он вообще-то второе лицо в государстве. А не надо было против него интриговать! Ему же "рубили" его реформы. Даже каким-то мелочам не давали ходу, как законопроекту "Об исчислении времени в Украине" (об отмене перевода стрелок часов, с августа 2024 года не подписан президентом - Ред.). Ермак все управляющее звено настроил против себя за четыре года "большой" войны. И сейчас вопрос стоит: почему мы из-за этого человека, одного человека должны портить себе жизнь?" - говорит источник.

По его наблюдениям, влияние Ермака на правоохранительные органы также снизилось.

Например, по его данным, Банковая требовала от СБУ возбудить уголовное дело против Арахамии, но Малюк вопрос подвесил.

"А сменить Малюка Рада не даст", - говорит источник.

По его словам, недовольная Ермаком часть фракции СН теперь ждёт, какую схему Арахамия дальше предложит. При этом глава фракции, по отзывам близких к нему людей, считает, что Зеленский после некоторых раздумий все же уволит Ермака. Такого же мнения придерживается и Федоров.

Но есть во фракции и другое мнение, что без новых "пленок Миндича" Ермак может и удержаться на своем посту.

По словам источника, кризис может усугубиться, если начнется обострение, например в случае "ответки" Банковой против НАБУ и САП.

Напомним, что со вчерашнего дня пошли слухи о том, что Зеленский готовит контрудар по антикоррупционным структурам и их группе поддержке, собираясь обвинить их в госизмене – в участии в кампании по дискредитации власти с целью принудить ее к уступкам по условиям завершения войны.

Источники во фракции сказали "Стране", что разговоры об этом действительно ходят и Зеленский делает намеки, что такой удар готовится. Но, не все верят, что президент на него решится в нынешней ситуации.

"Ключевой момент - отставка Синюка с должности первого заместителя главы САП. Синюк был ключевой фигурой в планах Банковой нанести удар руками СБУ и ГБР по антикоррупционным структурам. Через уголовное дело хотели сбить главу САП Клименко и тогда и.о. руководителя стал бы Синюк. Но теперь эта схема поломалась. Может быть придумают другую. Но все сложно. Хотя, часть депутатов в связи с ожиданиями контрудара Зеленского заняла выжидательную позицию. Хотят посмотреть, будет ли он и чем закончится. Многие по-прежнему не верят, что президент и Ермак оставят без ответа унижения в ходе коррупционного скандала", - говорит источник в СН.

В то же время он подтверждает, что Зеленский действительно считает этот скандал элементом внешнего давления на него с целью пойти на уступки по условиям завершения войны. Причем давления со стороны не только американцев, но и европейцев.

"Зеленскому кажется, что Трамп и даже Макрон подталкивают его к соглашению с Россией. Они говорят: у вас же плохо все с энергетикой, тяжело на фронте, непонятно - будет ли европейская финансовая помощь в нужном объеме. И тут вдруг скандал с этими записями. И если я правильно понимаю логику Зеленского, он склоняется к версии, что это заказ извне", - говорит источник во фракции "Слуга народа".

Что касается дальнейших событий, то важный вопрос - удастся ли разблокировать Раду. Банковая попробует это сделать через послов Большой семерки, к которым прислушиваются Порошенко и "Голос".

Как говорит источник в СН, в Раде есть мнение, что пауза с публикацией новых записей по "Миндичгейту" возникла не в последнюю очередь из-за позиции посла Евросоюза в Украине Катарины Матерновой. И увязывают это со встречей Матерновой с Ермаком вскоре после того, как коррупционный скандал разразился.

"Американка (временный поверенный в делах США в Украине Джули Дэвис - Ред.) пока только входит в курс дела и не понимает, как все работает. Матернова взяла все в свои руки, но, кажется, действует нахрапом. При этом она боится расбалансировки управления и ухода конфликта глубоко в народ, то есть майданов", - говорит источник.

По его словам, руководство парламентарной фронды в ответ на эти опасения говорит, что Рада будет реагировать на общественные настроения и запросы на фоне коррупционного скандала.

"В общем все еще далеко не закончилось. Думаю, мы только в первой трети сюжета", - полагает источник.

Также развитие событий зависит от того, состоится ли ожидаемый контрудар Зеленского по НАБУ и САП и насколько он будет успешным (или окажется провальным), а также нанесет ли "антизеленская коалиция" встречный удар. Например – обнародуют ли НАБУ и САП новые обвинения и пленки.

Огромное значение будет иметь и развитие ситуации вокруг предложенного Трампом мирного плана. Главный вопрос даже не в том, согласится ли на него Зеленский или нет (очевидно, что план в нынешнем виде ему не нравится). Вопрос в том, будет ли Трамп принимать меры принуждения в отношении Зеленского, если тот от плана откажется.

Ответ на этот вопрос определит как действия президента по внутренней политике (в том числе и "контрудар"), так и действия его оппонентов. Кроме того, важную роль играет и позиция Европы – продолжит ли она поддержку НАБУ, будет ли давить на президента по поводу кадровых решений на фоне скандала с Миндичем (отставка Ермака и Кабмина, формирование нового правительства – к чему уже призывают западные СМИ). Или же воздержится от резких шагов, заняв позицию наблюдателя.