Ночью Киев атаковали дроны и ракеты. Есть погибшие и раненые. В отдельных районах возникли перебои с электро- и водоснабжением.

О последствиях обстрела сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, погибли шесть человек, 14 пострадали.

В Святошинском районе разрушено нежилое помещение, под завалами могут находиться люди.

В Дарницком районе зафиксировано попадание в нежилое здание.

Паблики писали о вероятной атаке на ТЭЦ-6, но официально это не подтверждалось.

Кроме того, как заявил Кличко, на Печерске произошло попадание обломков в жилой дом. Начался пожар.

Также горела многоэтажка на Русановке, где погибли два человека.

Между тем появились кадры последствий прилета прилета по логистическому центру продуктовых супермаркетов в Святошинском районе Киева.

Здесь погибли четыре человека.

Кроме того, в Киеве ночью был прилёт по железнодорожной станции "Дарница".

Как сообщает КГВА, в Киеве после ночной атаки отключили теплоснабжение в семи районах.

Подача тепла сейчас ограничена в Печерском и Голосеевском районах, а также в отдельных домах Шевченковского, Соломенского, Святошинского, Дарницкого и Днепровского районов.

Украинские паблики писали о возможных прилетах по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Между тем Минэнерго подтверждает, что в Киеве ночью были прилеты по энергетике.

Также повреждены объекты в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В Киеве, Харьковской, Полтавской и Сумской областях применены аварийные отключения. Без света остались более 40 тысяч потребителей в Киевской области, 20 тысяч - в Одесской области, 13 тысяч - в Черниговской области, более 21 тысячи - в Днепропетровской области и более восьми тысяч - в Харьковской области.

Война в Украине идет 1371-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 25 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным карты военного паблика Deep State, в Константиновке Донецкой области начались бои. На южной окраине города появилась серая зона, которая приблизилась к трассе. Также указано продвижение россиян на широком участке южнее Константиновки.

