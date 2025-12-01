Российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. Накануне прилета Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики.

О последствиях атаки рассказал в своем телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

На данный момент известно о четверых погибших и 15 раненых. Повреждены СТО и предприятие. На месте ракетной атаки работают все службы.

Ранее, в ночь на 29 ноября, российские войска запустили по территории Украины около 36 ракет и почти 600 дронов. В результате сильно пострадал Киев. Главными целями атаки стали объекты энергетики.

Война в Украине идет 1377-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 1 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Российские войска продвигаются на покровском направлении в Донецкой области. Украинские военные эксперты заявили о фактическом окружении Мирнограда, где отход украинских подразделений возможен только с боем через порядки противника южнее Красного Лимана. В Покровске российские силы сохраняют давление в центральных, южных и северных кварталах, продолжаются бои в промзоне.

