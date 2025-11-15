Седьмая жертва вчерашней атаки на Киев – 73-летняя Наталья Ходемчук, вдова первого погибшего во время катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Об этом сообщает телеканал "ТСН".

После удара по дому, в котором проживала Наталья, у женщины оказалось обожжено около 45% тела. Врачи не смогли её спасти.

Муж Натальи – Валерий Ходемчук – в 1986 году стал первым погибшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Он работал оператором главных циркуляционных насосов реакторного цеха №2.

Валерий и Наталья Ходемчуки после свадьбы. Архивное фото

Напомним, накануне ночью Киев подвергся комбинированной атаке дронов и ракет. В результате падений обломков пострадали жилые дома, есть раненые и погибшие.

Также сообщалось, что в результате ночной атаки на Киев было повреждено посольство Азербайджана, расположенное рядом с ракетным заводом "Артем", который регулярно становится целью ударов российской армии. Азербайджан вызвал посла России в Баку Михаила Евдокимова в свой МИД по поводу инцидента.

Война в Украине идёт 1361-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 15 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

