Оборона Покровска и Мирнограда становится все более "призрачной". Мирноград уже фактически оказался в окружении, и отход украинских подразделений возможен только с боем.

Такой вывод делает украинский военный эксперт Константин Машовец, который фиксирует дальнейшее продвижение российских сил на Покровском направлении.

В Мирнограде, по его данным, российские войска заняли юго-восточную часть города до улицы Сретенской и одновременно вклинились в северные кварталы, продвигаясь от Новоэкономического.

Россияне вышли к Т-образному перекрестку южнее Родинского и пытаются закрепиться там. Это фактически создает окружение для украинских подразделений, которые продолжают оборону.

По словам эксперта, отход из города теперь возможен только с боем через боевые порядки противника южнее Красного Лимана.

В Покровске российские силы сохраняют давление в центральных, южных и северных кварталах. Продолжаются бои в промзоне и в направлении Гришино, где небольшие штурмовые группы РФ пытаются продвинуться через межпозиционное пространство.

Отмечаются попытки пройти от Молодецкого и Котлино в направлении Сергеевки и дороги на Павлоград: больших успехов, пишет Машовец, нет, но отдельные российские группы уже подходят к Удачному и Сергеевке. Украинские силы удерживают Ровное, Светлое и участок улицы Свободы на северо-западе Покровска, однако давление на этот фрагмент растет.

На участке Родинское – Гришино зафиксировано продвижение российских групп на нескольких направлениях. Россияне вышли западнее перекрестка дороги на Гришино, а отдельные подразделения закрепились на юго-восточной окраине самого Гришино. Южнее Родинского украинские силы пока не смогли остановить продвижение РФ, что увеличивает глубину охвата покровского узла и ухудшает положение обороны в Мирнограде.

Дополнительным фактором риска остается российский плацдарм западнее реки Казенный Торец. Украинским войскам ликвидировать его не удалось, что позволяет армии РФ удерживать фланг охвата и продолжать движение в сторону Новогригорьевки, Райского и Новониколаевки.

Этот плацдарм делает всю линию обороны более уязвимой, особенно на фоне постоянного переброса российских пехотных групп.

Машовец отмечает, что несмотря на серьезные потери, российские силы продолжают атаковать и усиливать свои передовые группы, сохраняя численное преимущество штурмовой пехоты. Продвижение на нескольких участках одновременно, удержание плацдарма за рекой и вклинивание в оба города делают дальнейшую оборону крайне сложной.

Подчеркивается, что оба города, вероятно, придется оставить, если украинское командование не задействует другое, заранее подготовленное решение.

