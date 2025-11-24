Из разных подразделений ВСУ поступают противоречивые сведения о ситуации в Покровске Донецкой области.

Так, начальник управления штурмовых войск Вооруженных сил Украины Валентин Манько заявил, что украинские силы смогли отбросить противника и зачистить центральные районы города. По его словам, также "удалось максимально перерезать логистические маршруты" армии РФ, из-за чего россиянам "крайне сложно захватить Покровск полностью".

Однако украинский военный с позывным Мучной утверждает, что в Покровске "никакой зачистки центра нет и в помине", а победные реляции - это "чистый п@здеж для малолеток".

По его данным, центр города "держится на честном слове, потому что россияне там зарылись капитально", обустроив позиции в зданиях. А чтобы хотя бы минимально подвинуть фронт в городе, ВСУ следует привлечь минимум шесть бригад.

"И потому все боятся вслух признать, что кусок города мы реально не контролируем, потому что это политический удар", - написал Мучной.

Тем временем российское Министерство обороны сообщило, что российская армия в Покровске захватила микрорайоны Горняк и Шахтёрский в центральной и южной частях города.

Напомним, накануне ресурс Deep State зафиксировал продвижение российской армии в Покровске и в его окрестностях.



Война в Украине идет 1370-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 24 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в воскресенье Россия официально заявила о захвате нескольких украинских населенных пунктов. Как утверждается, в Днепропетровской области взяты Отрадное и Тихое, расположенные близ ключевого поселка Покровское, а у Северска Донецкой области оккупировано село Пазено. Потенциально это создает угрозу глубокого охвата северского участка. Оба продвижения Киев не подтверждал.

