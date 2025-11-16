Украинские военные обречены на смерть и заблокированы в Покровске, потому что командование не дало вовремя приказа на выход.

Такое мнение выразил известный военный Telegram-канал Ukrainian Militant.

По его информации, еще две недели назад было понятно, что пребывание небольших украинских групп, заблокированных в городе, не имеет военного смысла.

Канал утверждает, что эти подразделения не могли сдержать натиск и могли оставаться там только как смертники, если их не вывести. Приказа на выход, по его версии, не было, коридор для отхода не создали.

Военные, как заявляет канал, продолжали держать оборону, несмотря на постоянную инфильтрацию противника. Часть бойцов уже погибла, остальные, по его словам, могут погибнуть, поскольку помощь к ним не проходит.

"Те, кто это допустил и допускает, знайте, вы преступники. Вы довели ситуацию именно до такого. Так не должны погибать наши лучшие Воины, но они погибли, и остальные погибнут так же, благодаря вам, выродки", - добавляет канал.

Напомним, украинское командование в настоящее время отрицает окружение Покровска, заявляя о разработке мер противодействия планам РФ.

Война в Украине идет 1362-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 16 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы рассказывали, что украинские военные обречены на смерть и заблокированы в Покровске, потому что командование не дало вовремя приказа на выход.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.